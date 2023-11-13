بين الإعلام والرياضة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يؤدي الإعلام الرياضي دوراً ريادياً يهدف إلى تشجيع القطاع الرياضي المهم الذي تعتمد عليه الدولة في بناء شخصية المواطن الصالح الذي يخدم وطنه، ولأن الرياضة جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الدولة، فكان من واجبنا أن نعطيها اهتماماً أكبر من أجل الشباب مع التركيز على الاهتمام بالرأي فنحن لم نعرف مصطلح الإعلام الرياضي في المنطقة إلا منذ فترة قليلة مضت، فالحديث عن التجربة، يتطلب منا التعمق والتوقف عندها، نظراً لما تؤديه من دور كبير في مسيرة العمل الرياضي،

فظهرت العديد من الأقلام الوطنية في المجلات الشهرية، التي كانت تصدر في الأندية في تلك الفترة، بعض من عمل فيها هم الآن من الأدباء والمثقفين وأساتذة في الجامعة، وهناك من القيادات الرياضية، كانت هويتهم الثقافية وراء العمل التطوعي، مع المجلات التي كانت تصدر عن الأندية الرياضية، في بداية السبعينيات وهي فترة قيام الدولة، كانت مجلة «أخبار دبي»، التي تصدر عن بلدية دبي، ملتقى الصحافيين الرياضيين الأوائل، كنا ننتظر لنحصل عليها، لمعرفة الأخبار، قبل أن تهتم الصحافة اليومية بهذه الجزئية..

الإعلام الرياضي متنوع من ناحية الخبر الرياضي، والتعليق الكروي والنشرة الرياضية التلفزيونية والتحليل الرياضي والرقمي والمواقع والمنتديات التي أصبحت جزءاً مهماً، ناهيك عن شبكات التواصل الاجتماعي، هذه الأضلاع أصبحت أساسية في الإعلام الرياضي، وذات خصوصية لا أحد يستطيع أن ينكرها،

كما أن الإعلامي عليه واجبات وأهمها الأمانة في نقل الأحداث بصدقية لما لها من مكانة كبيرة في حياة الناس فهو الوسيلة الأكثر حيوية والأوسع انتشاراً، وهي رسالة إنسانية نبيلة، علينا إيصالها للمجتمع بمواجهة العديد من المتغيرات والأزمات التي تطل علينا في بعض المواقف الرياضية، وأهمية الحوار في هذا الإطار تعبر عن آمال وتطلعات مستقبلية وما يسعدني هذه الأيام حالة الحراك الإعلامي الرياضي ما يؤكد أهمية دوره! والله من وراء القصد.