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لا تكاد تجد دولة من دول الخليج إلا وكان للرياضيين وجود سياسي وتشريعي، يرفعون راية الرياضة، حيث تولى عدد من القيادات الرياضية مناصب سياسية وتشريعية، ولنا في الإمارات تجربة واضحة في استمرار معالي صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، وهو من تولى سابقاً العديد من المناصب الرياضية، فكان نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم لدورات عدة، وفي دولة الكويت تولى أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئاسة اتحاد الكرة، إضافة إلى مناصب متعددة في مجال اللعبة، وكان بدأ ممارسة العمل الإداري الرياضي في خمسينيات القرن الماضي أميناً للسر في نادي النهضة، كما نجد مرزوق الغانم، الذي ترأس نادي الكويت وصعد به ليكون نادياً منافساً على كل البطولات، ولا أنسى عندما كنت مشرفاً إعلامياً لبطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية في القاهرة عام 2000 توقيع اتفاقية التوأمة بين نادي الشرطة العراقي مع نظيره نادي الكويت الكويتي، وأثمرت التوأمة عن انتقال رعد حمودي، حارس العراقي الشهير، إلى النادي الكويتي في واقعة تاريخية.

وفي البحرين ترأس خليفة الظهراني المجلس التشريعي، الذي يترأسه اليوم أحمد المسلم، وتولى الاثنان من قبل رئاسة ناديي الرفاع والحد، كما أن فوزية زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والرئيسة السابقة للمجلس التشريعي ببلادها، شغلت من قبل منصب عضو مجلس إدارة نادي الرفاع، وفي قطر تولى علي خليفة الهتمي، إداري النادي العربي القطري، رئاسة مجلس الشورى لخمس سنوات بداية من 1990، وفي سلطنة عمان تولى الدكتور محفوظ المنذري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس الخليج العربي السابعة لكرة القدم التي استضافتها مسقط عام 1984، منصب رئاسة مجلس الدولة لمدة 16 عاماً.