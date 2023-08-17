الحكم في الرياض وشيراز

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تشهد كرة القدم اهتماماً متزايداً باللعبة الشعبية الأولى في العالم، فالدوريات تتسابق من أجل الحصول على اللاعبين الأفضل والأخطر من أجل إمتاع الجماهير، وبما أننا جزء من العالم نهتم بها وتأخذ الكرة النصيب الأكبر من الموازنات المالية والدعم المعنوي والإعلامي والجماهيري.

وجاء استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نجم الكرة الإسبانية إنييستا، الذي انضم حديثاً إلى نادي الإمارات، في الإطار، وأكد سموه أهمية استقطاب اللاعبين البارزين والخبرات المتميزة للاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الرياضي في الإمارة وإلهام الجيل القادم من الرياضيين.

وبدوري أتمنى أن يكون النجم الإسباني إضافة فنية قوية للضيف العائد لدوري المحترفين مع تمنياتي بالتوفيق له ولناديه الجديد.

وبتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وضمن مبادرة طيبة للزعيم العيناوي لدعم الجماهير أعلن النادي عن حزمة من المبادرات النوعية، والجوائز القيمة، والفعاليات المجتمعية والثقافية، فالعين بدأ بقوة حيث يريد المنافسة على البطولات كما جرت العادة في تاريخه العريق والمشرف.

ومن الأخبار السارة تأهل ممثلي الوطن شباب الأهلي والشارقة إلى الدور التمهيدي الفاصل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوز الأول على الوحدات الأردني ليضرب موعداً في مباراة فاصلة صعبة مع النصر السعودي بطل العرب يوم 22 الجاري بالرياض، وجاء تأهل الشارقة إلى مباراة فاصلة مع تراكتور الإيراني، بعد فوزه على باشوندارا بطل بنغلاديش، وبرغم ضعف الحضور الجماهيري، بسبب حرارة الطقس، إلا أن الناديين بذلا جهوداً في تقديم التسهيلات للجمهور، وعلى الجهاز الفني واللاعبين في الناديين بذل جهود مضاعفة، لأن المواجهتين المقبلتين هما الأصعب قبل معرفة مصيرهما من الصعود لدوري المجموعات بجانب العين، وفنياً يصعب أن نحكم على أداء وتقييم الفريقين بعد لقائي أول أمس، فالحكم سيكون في الرياض وشيراز !!.. والله من وراء القصد