عشرة على عشرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

النصر للنصر.. ذهب لقب البطولة العربية وكأس الملك سلمان إلى «العالمي» عن جدارة واستحقاق، هزم الند التقليدي الهلال «الزعيم»، ونجح بعشرة لاعبين بوجود «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز بالبطولة للمرة الأولى وجائزة نقدية قدرها خمسة ملايين دولار هي الأغلى في كل البطولات العربية، بالفعل كانت ليلة مميزة وباللون الأصفر، الذي سطع في ليلة مزدهرة بنجوم ومشاهير العالم، في واحدة من المناسبات التي لن تنساها الكرة العربية، وجاء فوز النصر قبل أيام من مشاركته في دوري المحترفين السعودي، الذي يبدو أنه جاهز لخطف الأضواء من الجميع.

جاء النهائي من أمتع مباريات البطولة، فقد سلّطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تألق الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعد قيادته الفريق بصورة تستحق التوقف عند ما يقدمه النجم الكبير بفنه وأخلاقه، التي نال بسببها احترام الجميع، قبل مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، ذهب ليقدم واجب العزاء إلى اللاعب فيصل جاسم لوفاة والده، تصرف راقٍ من نجم بقيمة رونالدو، الذي سجل هدفين في النهائي استطاع بهما قلب الطاولة على الهلال بعدما كان متأخراً بهدف، قبل أن يخرج مصاباً في الدقائق الأخيرة من الشوطين الإضافيين.

صحيفة «ماركا» الإسبانية قارنت بين إصابة رونالدو في النهائي، أول من أمس، وبما حدث معه في نهائي يورو 2016 بعد إصابته في المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرتغال مع فرنسا، لكن في النهاية فاز «الدون» باللقب مع النصر كما فعل مع البرتغال في كأس الأمم الأوروبية، إنه نجم عالمي كبير بكل المقاييس.

على هامش ختام البطولة العربية استحدث الاتحاد العربي لكرة القدم منصباً بتزكية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ليكون نائباً للرئيس حتى عام 2025 عن قارة آسيا، ما يسهم ويؤدي دوراً طيباً في تقارب الأفكار بين قادتنا الرياضيين العرب وتوحيد جهودهم في دعم مسيرة الكرة العربية. والله من وراء القصد.