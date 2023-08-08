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قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيس نادي شباب الأهلي- دبي، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي- دبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو عهد جديد يتطلع إليه أبناء النادي نحو مستقبل مشرق، للحفاظ على الإنجازات والمكاسب، التي حققها النادي، ويأتي قرار سموه قبل بدء الموسم الكروي، وقبل مشاركة النادي في بطولة آسيا، حيث يلعب اليوم مباراة تجريبية ودية أمام الاتفاق السعودي، وكان أول لقاء جمع الناديين الشقيقين عام 1980.

مجلس الإدارة الجديد يضم مجموعة من القيادات القديمة، ووجوهاً شابة جديدة، سيعتمد عليها النادي، خلال المرحلة المقبلة، متمنياً أن يحقق النجاح، والحفاظ على ما حققه «الفرسان».

اختار سمو رئيس النادي للإدارة مجموعة شابة، بجانب عدد من القدامى، ليكون مزجاً بين الخبرة والشباب، بالإضافة إلى عناصر تدخل العمل الرياضي لأول مرة، بعد نجاح تجربتها الإدارية في مجالات أخرى، ولا شك في أن المجلس سيكمل مهام المجلس السابق، لإبقاء النادي في المقدمة، وتحقيق المزيد من النجاحات تواكب الطموحات.

وهنا لا بد من الإشادة بدور أعضاء المجلس السابق على الفترة التي قضوها، وقدموا فيها عصارة جهدهم، فالتغيير سنة الحياة، وحتماً سيكون أعضاء المجلس السابق سنداً لأعضاء المجلس الجديد، وهذه سمة قلعة الفرسان، منذ زمن بعيد.

أهلاً بالمجلس الجديد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأتمنى أن يكون دعماً لمسيرة الرياضة ببلادنا، فالتهنئة لمن وقع عليه الاختيار، والشكر لمن أدى دوره في المجلس السابق.. والله من وراء القصد.