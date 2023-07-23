حفظ الله «بوزايد»

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جاء البيان الرسمي من ديوان الرئاسة أن سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، يمر بوعكة صحية ليطمئننا عليه، فهو من أبرز القيادات الرياضية التي أسهمت في تطور الرياضة في الدولة، حيث ترأس سموه اتحاد الكرة، ونادي الوحدة، وخلال هذه الفترة كان لديه العديد من الطموحات، كونه عاشقاً للكرة، ونجح في تحويل نادي الوحدة إلى نادٍ نموذجي في المجال الكروي، وفاز بالعديد من البطولات بفضل اهتمامه ورعايته، كما قدم عدة تصورات استراتيجية لاتحاد الكرة من خلال جولاته في دبي والشارقة، والالتقاء بقيادات رياضية، وعرض عليهم خططه، التي من أبرزها إنشاء مراكز أو أكاديميات تخص قطاع الناشئين؛ لأهمية دورهم في مستقبل الكرة الإماراتية، وغيرها من الأمور المتعلقة باللعبة، وترأس سموه وفد الإمارات في اجتماعات «فيفا» بكوريا الجنوبية، كما ترأس بعثتنا في كأس الخليج العربي الخامسة عشرة بالرياض.

وترأس سموه اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للشباب 2003 والتي استضافتها الإمارات، ونجحنا فنياً وإدارياً، ويعود الفضل لـ«بوزايد»، وقد كانت فترة مهمة من أبرز الفترات التي عاشتها الكرة الإماراتية، خاصة مع تنظيمنا حدثاً عالمياً كبيراً لأول مرة، ووجد دعماً من القيادة، وحققت البطولة أعلى مراتب النجاح تنظيمياً وإعلامياً.

أسأل الله العظيم أن يشفي سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تمدّه بالصحة والعافية.