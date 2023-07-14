وداعاً فيصل بن حيدر

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ببالغ الأسى نشاطر الأسرة الإعلامية الأحزان في وفاة الزميل فيصل بن حيدر المدير التنفيذي السابق لقطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي للإعلام ، الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

أسهم الراحل بدور كبير في تطوير العمل الذي كلف به بالمؤسسة، وتلازمنا كزملاء قبل 33 سنة في «البيان» عندما بدأ حياته في مركز المعلومات، وقام بتغييرات جذرية واسعة، ثم أشرف على قسم الكمبيوتر وحققنا معه نجاحات كبيرة لا تنسى بالأخص في القسم الرياضي، حيث أدخل التعامل مع الأجهزة والتقنية ، وكنا من أوائل المؤسسات الصحفية التي قامت بهذه الخطوة ، وقد تعلم الزملاء بفضل تشجيعه التعامل مع الآليات الحديثة فكان فكره رحمه الله متطوراً وذكياً، حيث اعتمدت عليه قيادة المؤسسة في كثير من التحديات المهنية وكان أهلاً لها .

الراحل لا يمكن أن ننساه فهو رجل طيب، وظل يعشق الطباعة والورق ومن يعمل معه ، فأصبح محبوباً وأنموذجاً للعاملين بالمؤسسة ،فهو من الرواد الأوائل في تخصص نادر ألا وهو الكمبيوتر والطباعة وكان إدارياً متميزاً في قطاعه.

من سمات الراحل أنه يجذب كل من يطرق باب مكتبه المفتوح لمساعدة كل الكتاب المواطنين الذين يرغبون بطباعة إصداراتهم وكتبهم رياضية وغيرها وأنا أولهم ، كان لا يتأخر في تسهيل مهامنا ،طيب الله ثراه، في دعمنا ومساندتنا، وكان دائم التواصل مع المؤلفين المواطنين ومتابعاً لكل خطواتهم، فالفقيد كان إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معان وما يتمتع به من حب الجميع، فقد دخل قلوب كل موظفي المؤسسة. كان«بوعبدالله» رجلاً طيباً وجميل الأخلاق، وقد تحدثت معه قبل فترة وكانت كلمة الحمدلله لم تفارقه.

وداعاً «فيصل» طيب القلب.. أحزننا خبر رحيلك، لكنها إرادة الله، (إنا لله وإنا إليه راجعون).