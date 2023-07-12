زمن الكل ناجح «ولّى»!

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سيتم تطبيق اللائحة الانتخابية الجديدة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية لأول مرة اعتباراً من المرحلة التكميلية للدورة الانتخابية 2024-2020، وذلك عقب اعتمادها، وهى تعد خريطة طريق حتى إعلان نتائج الانتخابات.

شكلت لجنة إعداد اللائحة من ثلاثة قانونيين ومختصين ومستشارين من أبناء الدولة، نجحوا في وضع النقاط على الحروف.

أعطت اللجنة الأولمبية الوطنية المهمة لأهل الاختصاص، فخرجوا بنتائج جيدة هي الأولى في مسيرة اللجنة الأولمبية، التي ظهرت على الساحة في 19 ديسمبر عام 1979.

اعتمدت لائحة الانتخابات على تطبيق قيم ومبادئ في سبيل قيامها بمهام عملها، وهي: الاستقلالية، والشفافية في الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية حقهم القانوني في التصويت لاختيار مرشحيهم.

نحن نريد أعضاء فاعلين، لديهم الرغبة بالعمل في المؤسسة الأهلية، فهم مطلوب منهم الكثير، ووفق النظام الأساسي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيتشكل من 17 عضواً منتخباً، بينما المجلس الحالي للجنة الأولمبية الوطنية يضم 45 عضواً، لتأتي هذه الخطوة من أجل مزيد من التركيز، والالتزام بأداء المهام، كما تعد المرة الأولى، التي يتم سيتم فيها إجراء انتخابات الأولمبية، في تجربة ديمقراطية رياضية جديدة بدلاً من الكل ناجح.

الاتحادات الرياضية يجب أن تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية فنياً وإدارياً، حتى في الترشيحات للمناصب الخارجية يجب أن نحدد الأسس والنظام لمرشحنا، وأن نضع النظام الذي يدافع ويساند من يمثلنا.. والله من وراء القصد.