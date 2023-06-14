أول «فانيلة» للمنتخب

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، وتناقلتها معظم «القروبات»، صورة أول منتخب إماراتي كروي، والتي ذكرتنا أيام زمان، حيث جيل منتخبنا الذي مثل الوطن في بداية التأسيس، وظهر أول لون «فانيلة» للمنتخب في أول مشاركة كروية في كأس الخليج العربي الثانية التي جرت بالرياض في سنة 72 مع قيام الدولة، وكانت «الفانيلة» ذات لونين أحدهما طقم باللون الأخضر والطقم الثاني باللون الأحمر مع شعار ألوان الدولة، طقمان فقط كان يمتلكهما المنتخب وقتها، عكس المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها في الفترة الحالية، إذ يمتلك كل منتخب أكثر من 10 أطقم وليس طقمين فقط، وأذكر أننا خضنا في بطولة الخليج الثانية كل مباراة بطقم، إذ لعبنا مواجهة منتخب قطر باللون الأحمر وفزنا بهدف، وفي المباراة الثانية لعبنا بالأخضر أمام السعودية وخسرنا اللقاء، وهكذا كنا نتبادل الألوان ولكن الأيام كانت حلوة وجميلة وسهلة وبسيطة من دون تعقيد!

الصورة التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عمرها 51 سنة، إلا أنها محفورة في الذاكرة ولا تنسى، وكان هؤلاء أول من مثلونا خارجياً في الرياض، في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتحديداً في شهر مارس من سنة 72، مع مطلع تأسيس اتحاد الكرة، وحصلنا حينها على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتكونت البعثة وقتها من أحمد المدفع رئيساً للوفد وعضوية كل من المرحوم أحمد التاجر إدارياً، وجمعة غريب، ومراد رفعت سكرتيراً وإعلامياً، والمدرب المصري المرحوم محمد صديق «شحتة»، والطبيب المواطن الدكتور ميرزا الصايغ والعديد من أبرز اللاعبين، وكان لا بد من أن نتذكر هذا الجيل الذي مثل الوطن، فقد كانوا مثاليين في تصرفاتهم وتحركاتهم، ومنذ اللحظة الأولى عند السفر كام الالتزام بالزي الرسمي، مدعماً بشعار الدولة على صدورهم، قبل أن نشهد العودة المشرفة لهم بالميدالية البرونزية في أول ظهور رسمي بدورات الخليج العربي لكرة القدم ما أحلى هذه الأيام..

والله من وراء القصد