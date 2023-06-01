ثلاجة كوزمين !

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من ينكر النجاحات الكبيرة؟! التي حققها المدرب الروماني كوزمين في دورينا هذا الموسم، وما قبله، إذ يعد واحداً من أفضل المدربين، الذين عملوا مع أنديتنا، بل ربما يكون هو الوحيد، الذي أحرز 14 بطولة مع ثلاثة أندية إماراتية.

كاشفاً بذلك عن تميز مستحق، ولا أدري لماذا يخرج البعض وينتقدون شخصه، تاركين نجاحاته الفنية، فلم يتركوه لحاله، حتى عندما أراد أن يرتاح، ويجلس على الثلاجة الصغيرة، التي عادة ما تكون مع الفرق، وتضع فيها الثلج للاعبين، تناولوا الأمر على أنه إخفاق يجب أن يحاسب عليه!

كوزمين صاحب رقم قياسي، فمع نادي الشارقة سجل رقماً آخر بالفوز على العين في 3 نهائيات على التوالي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وربما لن تتكرر في تاريخ مسابقاتنا مرة أخرى، وأثبت بذلك قدرته على كتابة تاريخ ناصع مع أي فريق عمل معه هنا، ففي محطته الثالثة مع الشارقة، بعد العين، وشباب الأهلي نجح المدرب في وضع بصمته التدريبية، وبات مطلوباً من جميع الأندية، التي تريد التعاقد معه أو تريد من يملك قدراته ونجاحاته!

استطاع المدرب الروماني أن يحقق بطولات كبيرة، وأستغرب من أن يصفه البعض بأنه مدرب محظوظ، وكم تتمنى الأندية أن يكون لديها مدرب محظوظ مثله، يحقق لهم أربع بطولات، خلال 20 شهراً.

بعض «الخبراء» عليهم أن يطوروا أنفسهم، ويتركوا القيل والقيل، ويبتعدوا عن الفتنة، فالمدرب الداهية فوق قدراته الفنية يمتلك علاقات متميزة، وشخصية إنسانية، يعلمها جيداً العمال، الذين يعلمون معه في النادي.

نجح كوزمين في أن يضع بصمته القوية في الملاعب الإماراتية، من خلال تحقيقه الإنجازات، فهو عاشق للتحدي، ولا يقبل سوى المركز الأول، نجاحه وشهرته وصلا حتى لثلاجته! والله من وراء القصد.