دعم الشعفار

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تقدم أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، بترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك 14 يوليو المقبل، حيث تُقام اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بمشاركة 45 دولة وهيئة رياضية آسيوية، من بينها وفد لجنتنا الأولمبية الوطنية.

وبما أننا نتطلع للحصول على منصب قاري كبير والتنافس على مقعد النائب الثاني على ضوء المستجدات بين المرشحين من دول القارة، حيث يفوز أربعة منهم بالتزكية، بينما تحسم الانتخابات منصب منطقتنا (الخليج)، فمن هنا يجب أن نتحرك جيداً ونقف مع أسامة الشعفار ونقدم له كل الدعم الممكن من أجل الحصول باسم الإمارات على منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي.

وللحق نقول إن المجلس الأولمبي الآسيوي لعب دوراً مهماً في لم شمل أبناء القارة، وساهم في الكثير من الإنجازات، وتجاوز الأزمات الطارئة، وكان له الفضل في حل المشاكل التي عانى منها رياضيو فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان وتيمور الشرقية.

سيتم انتخاب رئيس للمجلس والأمين العام ورؤساء اللجان العاملة ونواب الرئيس الخمسة، وهناك مرشحان لمنصب الرئيس هما الكويتيان الشيخ طلال الفهد المرشح من عدد من دول القارة، بينما رشحت دولة الكويت للمنصب حسين المسلم الأمين العام الحالي، ويمثل نواب الرئيس الخمسة قطاعات مختلفة من القارة الآسيوية التي تم تقسيمها على أساس جغرافي هي:

الشرق وجنوب الشرق والوسط والجنوب والغرب الآسيوي لمساعدة الدول الآسيوية على زيادة الترابط والتفاهم بينها، وإتاحة الحرية لها في تنظيم الدورات والمسابقات، فالمجلس الأولمبي يملك القدرة على مساندة الرياضة والرياضيين في القارة وتقديم أفكار تساعد على تطوير الرياضة في جميع دولة قارة آسيا.. والله من وراء القصد.