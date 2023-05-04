تصحيح حقيقي

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جميل أن تنظم رابطة دوري المحترفين منتدى كروياً لمدة يومين لمناقشة تطوير المسابقات وهو أمر إيجابي يستحق الإشادة.

ولكن ليسمحوا لي أن أقول إن اختلاف الآراء حول عمل الهيئات الرياضية ظاهرة صحية طالما هذه الآراء تكتب من منطلق وجهات نظر لها مبرراتها وتهدف إلى المصلحة العامة، فالشارع الرياضي أصبح ناضجاً وواعياً ويمتلك العديد من الأفكار التي نحترمها ونتقبلها، وعند نشوب أية أزمة تكتشف عدم وضوح الرؤية وضبابيتها، ما يطرح عدة تساؤلات، أهمها أين الخطة أو الاستراتيجية المستقبلية؟

وكيف يتم التحضير لها ؟

كنت أتمنى أن يكون التقييم بعد نهاية الموسم على مستوى عال من خلال لجنة وطنية عليا ،لأننا بالفعل نعاني الكثير من الإشكاليات أبرزها في رأيي هذا الوجود الكبير من اللاعبين الأجانب في دورينا، حيث يزداد قلقي يوماً بعد يوم، حيث تواصل هذا الوجود وأصبح الأجانب يأخذون أماكن ومقاعد حتى في المراحل السنية، وتلك مشكلة عويصة لن نجد لها حلاً إذا لم نقيم العمل مع مختصين.

علينا أن نتعامل مع الأمور باحترافية واستراتيجية واضحة وانسجام كامل في منظومة العمل، فلا يمكن أن يختار الإداري الهاوي الموظف المحترف وهنا التناقض بعينه.

هناك نقص واضح في الثقافة الرياضية وعدم فهم لآليات الاحتراف بشكل متكامل ،وهو الذي نتمنى أن يسود في المؤسسات الرياضية، ويجب أن نتحرك أكثر في هذا الاتجاه، وأتمنى أن تكون جلسات التقييم بعيداً عن العاطفة، فالواقع مؤلم، ولابد من معالجة هذه الأخطاء وتصحيحها بالانتهاء من خطوات المصارحة المطلوبة بشكل صحيح، فلابد أن نتعلم من الدروس بعد أن فقدنا الكثير، فالوضعية الحالية شكلت عبئاً حيث تصرف الملايين على الأجانب في دوري المحترفين، والنتاج للمنتخب الوطني سيكون ضعيفاً للغاية ! نحتاج تصحيحاً حقيقياً.. والله من وراء القصد.