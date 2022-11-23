نسعد ونؤيد

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تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدوحة ومتابعة سموه حفل افتتاح المونديال تأتي في إطار دعم دولة الإمارات للأشقاء في الحدث الكروي العالمي الكبير، الذي تتم استضافته بالمنطقة للمرة الأولى.

إن القيادة السياسية في دولة الإمارات تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الدعم والمساندة لكل الجهود المخلصة، لتحقيق الأهداف، التي تسعى إليها دول مجلس التعاون بالخليج العربي، ولا شك في أن مثل هذه المواقف المشرفة تعكس حرص قادة الوطن على التواصل، وتؤكد إيمانهم بأهمية التشاور، وتبادل المحادثات حول القضايا، التي تهم قطاعاً عريضاً ومهماً هو قطاع الشباب والرياضة في المنطقة، والتي أصبحت اليوم تجذب أنظار العالم، ومن تابع وشاهد الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى، التي شهدتها الإمارات وقطر فلن يساوره شك في أن البلدين الشقيقين يسعيان إلى التطوير والارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، الذي يخص الشباب والرياضة.

ولكم سعدنا بمثل هذه المواقف، التي تؤكد بعد نظر قادتنا، والنهج الصحيح، الذي يتبعونه لاستشراف آفاق المستقبل المشرق لأبناء المنطقة، وما نراه اليوم في دوحة المونديال يعجز اللسان عن وصفه من تطور وارتقاء وازدهار تشهده المسيرة الرياضية هناك، فاستضافة كأس العالم لكرة القدم حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى بالمنطقة، ونرفع الأكف بالدعاء لنجاح هذه المناسبة الكروية العالمية، ونتمنى أن تحقق منتخباتنا العربية النتائج المأمولة لرفع راية الكرة العربية عالياً في هذا المحفل العالمي الكبير.

والله من وراء القصد.