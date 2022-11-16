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تشهد الساحة المحلية هذه الأيام نشاطاً ملحوظاً نعتز به، فهناك حدثان في غاية الأهمية الكونغرس الإعلامي في العاصمة أبوظبي، والمؤتمر الدولي للرياضة بدبي، ونظراً لأهمية المناسبتين نقول إن الإعلام الرياضي جزء مهم في مسيرة الحركة الشبابية والرياضية، وهو سلاح ناجع إذا استخدم في مساره الصحيح بالنقد الهادف البناء، الذي يصب في مصلحتنا لأنه الشريك الحقيقي في القرار الرياضي، (فلا رياضة من دون إعلام ولا إعلام من دون رياضة). وهما وجهان لعملة واحدة.

من الطبيعي أن نضع في اعتبارنا أهمية الإعلام في دفع مسيرة الرياضة، خصوصاً الصحافة الناضجة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على مستوى المنطقة العربية، وعلينا أن نواصل تطوير العمل الإعلام الوطني والحفاظ على المكتسبات التي حققها، فاليوم هو عصر الإعلام، خصوصاً في ظل الثورة التقنية الهائلة.

ما أدعو له هو أن نعطي الرياضة والإعلام ما يحتاجانه من أدواتٍ لوضع التصور الاستراتيجي والتخطيط السليم، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية في القطاعين الرياضي والشبابي، وهما القطاعان الأكثر التصاقاً بالشباب، خصوصاً مع ما تكشفه إحصاءات المعدل الإنمائي السكاني، التي تشير إلى أن الشباب هم الغالبية العظمى في تعداد السكان.

من هذا المنظور علينا أن نعطي للإعلام الرياضي حقه من الاهتمام، لكي يقوم بواجبه نحو هذا القطاع العريض، بدءاً من اختيار الكوادر ووصولاً إلى محتوى الرسالة، حيث لابد من أن يقوم الإعلام بدوره الريادي في مسيرة الحركة الرياضية، لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسهم في رفع أسهم القطاع وإنجازاته، للجيل الحالي والقادم.. والله من وراء القصد.