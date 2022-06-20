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تنظم سفارة الإمارات لدى الكويت، اليوم الاثنين، في تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ندوة بعنوان «الإمارات والكويت… قلبٌ واحد»، عن العلاقات الرياضية بين البلدين، وذلك في مجلس بيت الإمارات، بمقر السفارة، يشارك فيها مجموعة من القيادات واللاعبين من البلدين الشقيقين، بينهم، صقر الملا المدير العام بالإنابة في الهيئة العامة لرعاية الرياضة في الكويت، واللاعب الأسطورة جاسم يعقوب، الذي لعب مع القادسية عام 74 بأبوظبي ودبي، ونجوم الكرة الكويتية السابقين، د. جاسم هويدي لاعب نادي الشباب بدبي، وبشار عبد الله، لاعب للعين، وجمال مبارك لشباب الأهلي، وحسين فاضل للوحدة، ويدير الجلسة الإعلامي المخضرم محمد المسند، وقد أسعدتني السفارة بدعوتي للمشاركة مع هذه الكوكبة، حيث وقع الاختيار عليهم، لأنهم لعبوا في دورينا للاستفادة من آرائهم حول التجربة الإماراتية.

واتوجه بالشكر للسفير الدكتور مطر النيادي، على هذه المبادرة الطيبة، التي تظهر علاقاتنا التاريخية العميقة، فقد بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي، فالجذور التاريخية كانت محطة هامة، فإننا نؤكد من خلال اطلاعي واتصالاتي، أن الكثيرين من أبناء الإمارات الذين ذهبوا إلى الكويت، سواء للعمل أو الدراسة، عادوا ومعهم الكثير من المفاهيم الإدارية والثقافية والرياضية، ومنها كرة القدم، الرياضة الوحيدة في تلك الفترة.

وفي فترة الستينيات، وتحديداً في 2 يناير 1963، شهدت إمارة دبي حفل افتتاح مكتب الكويت لمساعدات الخليج، وهو المكتب الذي أنشئ في عهد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه.

وقد أثر فتح مكتب الكويت في دعم العون للنهوض بالمستوى الخاص في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية، وساهم كذلك في تطور فرق الكشافة، وفي عام 1967، زارنا الراحل الشيخ صباح السالم، وكانت الأفراح عارمة بقدومه، بجوار ملعب الثانوية الشهير بديرة، مقابل بلدية دبي اليوم، ونذكر أيضاً الاستعانة بالأستاذ شادي الخليج، موجه التربية الموسيقية، والمرحوم صقر الرشود، ليكون وكيلاً مساعداً في وزارة الإعلام، فالجذور لا تتوقف، وغداً نكمل..