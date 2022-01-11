الجزيرة «سوبر»

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* في مباراة تاريخية حسمت بالركلات الترجيحية فاز الجزيرة بلقبه الأول على مستوى بطولة كأس السوبر وهي البطولة التي كانت تنقصه، حيث أراد نجوم الجزيرة أن يستقبلوا العام الجديد بخير استقبال،

ليحقق الفريق نصراً ومجداً جديداً في استاد هزاع بن زايد حيث احتفلت رابطة المحترفين بالحدث أفضل احتفال وبذلت الكثير من أجل نجاحه.

وبعد لقاء دراماتيكي عجيب تلاعب بالأعصاب لتكون النهاية الماراثونية فوزاً مثيراً يسجل لفريق الجزيرة الذي استحق اللقب، برغم أن الفريق كان خاسراً حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق من شباب الأهلي الذي أضاع اللقب من بين متناول يديه، وخطفه الجزيرة العنيد حيث تحدى الصعاب وبروح عالية وعزيمة واضحة ،بعد أن قدم درساً في عدم اليأس في مباراة شهدت تحولات كبيرة حسمها فخر أبوظبي ونال لقب السوبر لأول مرة في تاريخه، لينضم إلى قائمة أبرز أندية الدولة التي حققت العديد من النجاحات على الصعيد المحلي في جميع المسابقات الرسمية، واللقب خير إعداد بدني ومعنوي للفريق المستعد للمشاركة في مونديال الأندية.

ومنذ تأسس نادي الجزيرة عام 1972 شق الفريق طريقه نحو المنافسة في العديد من البطولات ،حيث شارك في معظم المسابقات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الرياضية وحصد العديد من الألقاب والبطولات، والنادي يسعى دائماً إلى تحقيق الألقاب الكروية الكبرى، وفي السنوات الأخيرة بدأ الفريق يقطف ثمار السياسة الحكيمة التي تتبعها إدارة النادي، واتجهت الأنظار إلى الجزراوية، حيث بدأ فريق الكرة يقدم عروضاً رائعة مما رفع من أسهم نادي الجزيرة في الآونة الأخيرة، فأصبح للنادي مكانة متميزة في خريطة الكرة الإماراتية،حيث يدعم المنتخبات الوطنية بلاعبين ذوي مواهب متميزة.

*نتقدم بالتهنئة لفخر أبوظبي بعد حصوله على السوبر،فالفرحة الكبرى عمت العاصمة مع السنة الجديدة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في الحدث العالمي كما إننا نشيد بدور رابطة دوري المحترفين بقيادة المهندس «بوناصر» بتعاملها الاحترافي مع نهائي السوبر..والله من وراء القصد.