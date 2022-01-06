مبادرات الخمسين الكروية!

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قبل انعقاد اجتماع اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، أمس، والتي أصبحت على الأبواب، التقيت في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، وسلمته الإصدار الجديد «وطن من ذهب»، الذي صدر في إطار احتفالاتنا، بمناسبة الذكرى الخمسينية للدولة.

أكد الشيخ راشد بن حميد أهمية مبادرة الاحتفال بمرور 50 عاماً على إشهار اتحاد الكرة ، حيث تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة ونهجها الحكيم، لتحفيزنا على المثابرة والإبداع، واستمعت جيداً إلى الشيخ راشد بن حميد، وهو يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب للعبة، في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم على وجه الخصوص، والذي أثمر عن وصولنا إلى العالمية، وجعل بلادنا ميداناً رئيساً لاستضافة الأحداث الكروية الإقليمية والقارية والدولية، من بينها الحدث المنتظر في العاصمة أبوظبي وهو كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».

ولم ينس الشيخ راشد بن حميد الإشادة بجميع مجالس إدارات اتحاد الكرة، التي عملت سابقاً من منطلق الوفاء والتذكير بهم، فقد لفت انتباهي حرصه في هذا الجانب بأن يعطي أهمية كبيرة للأجيال المختلفة، التي تعاقبت وتولت المهمة بالإشراف على الكرة الإماراتية، على اعتبار أن اتحاد الكرة إحدى أهم المؤسسات الرياضية، التي تجد الدعم والاهتمام من كل شرائح المجتمع، نظراً لأهمية هذا الكيان الكروي، الذي يمثل وزارة كروية، مثمناً الجهود الكبيرة، التي بذلتها الأجيال السابقة من الإداريين واللاعبين، وكل عناصر اللعبة، فاتحاد الكرة سيطلق 50 مبادرة خلال الفترة المقبلة، ويقيم الفعاليات المختلفة، لمواصلة تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038، ومن واقع خبرتنا بالإمكان أن نستثمر المبادرة ونكرم ونقدر كل أفراد أسرة اللعبة من لاعبين وإداريين وقضاة ملاعب وفنيين وإعلاميين وحتى من إخواننا العرب، الذين لعبوا دوراً واضحاً منذ تأسيس الاتحاد بشكل رسمي عام 1971، وإشهار الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 16 ديسمبر 1972، وانضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي في العام نفسه، حيث بدأت أولى المشاركات في خليجي 2 بالرياض، والانضمام إلى الاتحادين العربي والآسيوي عام 1974.

كان اللقاء مع الشيخ راشد بن حميد مثمراً للعبد لله، حيث أكد أهمية المبادرة الجميلة.. والله من وراء القصد