عام الرجل المناسب

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• رحل عنا عام وهلّ عام آخر نريده بعيداً عن الأزمات الرياضية التي شهدتها الساحة في العام الماضي وقبله، ومع عام جديد نستذكر بعض الأحداث الكبرى التي حققتها رياضتنا ونأمل المزيد منها في عامنا الذي بدأ منذ أيام، متمنياً أن يكون عام خير على رياضتنا وأن نبتعد عن الأزمات ونتطلع إلى الإنجازات ونشهد تعدد الأنشطة والفعاليات والمناسبات في الدولة، لتعكس أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في حياتنا.

• إن المناسبات الرياضية التي أقيمت تبين مدى الاهتمام المتزايد الذي يوليه قادتنا لدور الرياضة في تطوير وتناغم المجتمع، خاصة وهي تحظى بأهمية إعلامية موسعة، كونها الأكثر وصولاً إلى أفراد المجتمع عن طريق الإعلام حيث تصل سريعاً إلى أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع.

• وتمتاز دولتنا عن غيرها من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بأنها مرتبطة بالأحداث على مدار السنة، لا تتوقف عنها هذه الفعاليات، بعد أن أصبحت بلادنا عاصمة رياضية حقيقية بمعنى الكلمة، لتوفر كل الإمكانيات البشرية والفنية والتقنية التي تساعد مهمة المنظمين في تقديم الأفكار الإبداعية ،وخلق نوع من الابتكار خاصة التي جرت أحداثها في إكسبو دبي 2020.

• ولم تعد ممارسة الرياضة لمجرد التسلية فقط وإنما الهدف أكبر مما نتوقعه، فالعديد من الدول تحرص على المشاركة في أي حدث رياضي يقام على أراضينا ،وهذا بحد ذاته مكسب له أبعاده المتعددة سواء في الجانب السياحي أو الاقتصادي أو الرياضي، ولهذا نجد الاهتمام من أعلى المستويات حيث يتواصل المسؤولون ويتابعون المناسبات ويقفون على الحدث أولاً بأول، مما يساعد على نجاح جميع الأحداث التي أقيمت على أرض الدولة.

نأمل أن يكون عامنا الجديد هو عام الإصلاح في كل شيء، أولاً بالنفوس قبل النصوص، فهذه الفعاليات تزيد من مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً، وعلى الرياضيين المضي في نهج تطوير رياضتنا من أجل الوطن.

• صفحة جديدة تتطلب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب !! فهل وصلت الرسالة.. والله من وراء القصد.