بن حميدان.. ضربة معلم!

تهتم أندية الدرجة الأولى بالشأن التوعوي والثقافي الاجتماعي بشكل فعلي، حيث تكثر فيها اللقاءات المفتوحة والمناقشات الهادفة في مختلف المجالات، وبالأخص الرياضية، وهو الجانب الذي يهمنا كرياضيين، حيث تتباحث بشأن الهموم اليومية للرياضة بعد مرور أكثر من 50 سنة على تكوين الهيئات الشبابية والرياضية، فمثل هذه الندوات اليوم تخرج بالعديد من التصورات وتصدر القرارات المصيرية، من أبرزها نتائجنا وواقعنا الرياضي، حيث تلقيت دعوة من نادي الجزيرة الحمراء ممثلاً برئيس مجلس إدارته محمد بن حميدان الزعابي الذي يتابع بنفسه إقامة ندوة مساء اليوم بمنطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة بمشاركة عدد من الرياضيين والأكاديميين للتطرق والبحث في قضايانا الرياضية، في ندوة تحمل عنوان «الرياضة.. بين الواقع وآفاق التطوير»، وعنوان الندوة وهي واحدة من الأفكار القيّمة التي تبنتها إدارة الجزيرة الحمراء، الذي يعتبر أكثر الأندية حراكاً في الثقافة، وأصبح مميزاً بفكره وندواته القيّمة بمشاركة نخبة من قياداتنا الرياضية، وهي ضربة معلم من محمد بن حميدان الذي تبنى هذه الفكرة لطرح العديد من الأمور الساخنة المتداولة هذه الأيام بالساحة الرياضية، ومن أبرزها قضية المنتخب الوطني، والاحتراف في ظل التغييرات والمستجدات، التي أعادت هذه القضية المحورية لتطل برأسها بقوة على السطح، فقد أثيرت مجدداً وأصبحت محل اهتمام الشارع الرياضي، على اعتبار أن الرياضة لها مكانتها الخاصة في المجتمع.

اليوم سيشارك في نقاش المحاور المتميزة للندوة أصحاب الخبرة والدراية والمهتمون في قطاعنا الحيوي، نظراً لما يحظى به الجانب الرياضي من أهمية قصوى في حياة الشعوب والأمم، ولما توليه الدولة من عناية خاصة بالرياضة والرياضيين وتنظيم عمل الرياضة كمفهوم يبرز دور العلاقة بين المؤسسات الرياضية بالدولة وفق القوانين واللوائح والتنظيمات الدولية المتعارف عليها في وضع برامجنا وخططنا الاستراتيجية!.. والله من وراء القصد