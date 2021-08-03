أهلاً بأبناء السودان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلن اتحاد الكرة، عن استضافة معسكر منتخب السودان، في إطار تحضيرات الأشقاء لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس العرب «فيفا» 2021.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار حرص الإمارات على الأشقاء في السوادن، ودعمهم على الصعد كافة، وتعزيزاً للتعاون المشترك في العديد من المجالات، وبينها الجانب الرياضي، فبصمة لاعبي السودان واضحة منذ بدايات اللعبة في الدولة، وشخصياً، بيني وبين الإخوة السودانيين عِشرة عمر، تمتد أكثر من 40 سنة، خاصة في المجال الإعلامي، وفي الصحافة الرياضية بالتحديد، لما يعرف عن هذا الشعب من تعلُّق وعشق للعبة كرة القدم على وجه الخصوص.

عناصر مختلفة من شرائح المجتمع الشقيق، لعبوا دوراً واضحاً في بدايات التأسيس للحركة الرياضية بالدولة، فقد استضافوا منتخبنا الكروي عام 79، قبل كأس الخليج الخامسة في بغداد، وأيضاً أقامت فرقنا الكروية معسكراتها الخارجية هناك، مثل النصر وعجمان، وتاريخنا في الخليج عامة مع الرياضة السودانية عميق وحافل، فقد ساهم الأخوة، في إثراء العديد من المجالات الرياضة، سواء في التدريب أو اللعب أو في الطب، والثقافة والأدب، والتعليم والصحافة، ومن الصعب علينا أن ننسى دورهم وأفضالهم، واللاعبون القدامى الذين كان لهم بصمات واضحة في الملاعب الإماراتية.

بكل صراحة، نحن سعداء بهذه المبادرة الإماراتية الجديدة، التي ستنعش الكرة السودانية، والمدعومة من حكومتنا الرشيدة، التي تقدر وتؤمن عمق العلاقة مع أبناء السودان.

نحترم ونقدر تاريخ الكرة السودانية الحافل، والذي تربطنا به ذكريات قديمة، لا يمكن للمرء أن ينساها بسهولة، ونتمنى لـ«صقور الجديان» النجاح والتوفيق في مهمتهم المقبلة، وأن يكون معسكر الإمارات خير إعداد للكرة السودانية.. والله من وراء القصد.