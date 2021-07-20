عيدكم أهلي!!

قبل 47 عاماً في مثل هذا التوقيت، لعب النصر عميد أندية الإمارات مع الأهلي القاهري الذي زاره لأول مرة على استاد دبي الكبير، وكان ذلك عام 74 في شهر يناير بالتحديد.

حيث احتشد آلاف المواطنين وأبناء الجالية العربية وخاصة المصرية لمتابعة هذا اللقاء الكبير، ضم فريق الأهلي في تلك الفترة أساتذة الصحافة الرياضية عبد المجيد نعمان ونجيب المستكاوي ونقلت المباراة عبر إذاعة دبي بصوت عبد المنعم رضوان، وأدارها تحكيمياً وسيم قطينة وساعده كل من: عبد الله الساي ومحمد شركس، اليوم ونحن سعداء بالأهلي الذي توج بطلاً لكأس أفريقيا للمرة العاشرة، أتذكر أن الأهلي لعب باللون الأحمر .

بينما ارتدى النصر اللون البنفسجي، وجاءت زيارة الأشقاء بعد أن لعبوا مباراتين في قطر فاز في الأولى على السد بطل الدوري بالسبعة وفاز في المباراة الثانية على المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وسافر خصيصاً المرحوم حميد الطاير «طيب الله ثراه»، رئيس مجلس إدارة النصر للدوحة للاتفاق مع صالح سليم من أجل اللعب مباراة واحدة في دبي، فرحب بالدعوة حيث فاز النصر بهدف للدكتور حمدون سجله في بداية الشوط الثاني وتم الاستعانة به مع شقيقه الكبير سهيل للمشاركة.

قبل أيام عشت تجربة جميلة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكانت فرصة طيبة نلتقي مع العديد من الأسماء الجميلة والتي سنتناول الحديث عنها قريباً، وللذكرى مثل الأهلي في لقاء النصر في حراسة المرمى عصام عبد المنعم ومعه جمال عبد الرؤوف، وحسن حمدي، ومحمد عبد السميع، وفتحي مبروك، ومشير عثمان، وسمير محمود.

وعبد الحي، وعلي جابر، والكابتن محمود الخطيب، وإبراهيم عبد الصمد وفي الشوط الثاني لعب إكرامي، ‏وهاني مصطفى، ورجب عبد المنعم، ومصطفى عبده، ووحيد كامل، بدلاً من عصام، وحسن حمدي، وفتحي مبروك، وعبد الحي، والخطيب، أما النصر لعب له رشيد عيسى وحسان حيدر ومحمد الكوس ورجب عبد الرحمن وأحمد خورشيد وحمدون علي عبد الحميد وغانم مبارك وإسماعيل جعفر وعوض مبارك وسهيل سالم، هذه قصة زيارة نادي القرن الأفريقي للدولة الذي نعيش معه احتفالاتنا الأخيرة، ذكريات ‏تتجدد مع الاحتفالات بخمسينية الدولة، كل عام وأنتم بألف خير مع عيد الأضحى المبارك.