وسام المخضرمين

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة نظمت أمس ندوة عن الإعلام الرياضي بحضور عدد من الدكاترة والأساتذة والباحثين والإعلاميين وعدد من المسؤولين بأندية الإمارة، وجاءت الندوة بمثابة لمسة وفاء إنسانية جميلة تم فيها تكريم ثلاثة من أبناء الوطن الذين أخلصوا وقدموا عصارة جهدهم طوال الحقبة الماضية، وهم: علي الوالي رياضي مخضرم كإداري ومدرب ومعلق وحكم، وله إسهامات كبيرة رياضياً، وهناك المرحوم علي الدباني أحد الشخصيات الرياضية البارزة في مختلف الرياضات، خصوصاً في الجوانب الاجتماعية الإنسانية، وتسلم وسام الجمعية نجله أحمد الدباني، والشخصية الثالثة المرحوم عبدالله جمعة، وهو من الأسماء الجميلة التي مرت على الرياضة الإماراتية في مجال أم الألعاب والقوى، وتسلم الوسام نجله فهد عبدالله.

الشخصيات الثلاث قدمت الكثير للرياضة الإماراتية في مختلف المجالات سواء في الأندية أم الاتحادات، وقد لمست منهم العطاء والإخلاص والتفاني لخدمة الوطن، فمثل هذه الخطوة الرائعة تسجل للجمعية التي استثمرت ندوة الإعلام الرياضي وقامت بتقدير هذه الأسماء الرائعة في مسيرة رياضة الوطن، فقد كان الحضور طيباً بمختلف الشرائح، حيث تواجدوا حتى النهاية ما يعكس تقديرهم للمناسبة، فالتحية للجمعية التي بدأت تأخذ زمام المبادرة مع المجتمع بالصورة المثالية، ونتمنى أن تحذو حذوها كل الجمعيات بطريقتها وأسلوبها الخاص، فقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات والأفكار للنهوض بالمستوى الإعلامي، ومن أبرزها ضرورة إيجاد وسيلة إعلامية رياضية تخرج إلى النور في إمارة الخير والعلم والثقافة والمعرفة.. والله من وراء القصد