قبل 47 عاماً، أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بياناً تاريخياً يخص مسيرة الحركة الرياضية بالبلاد وأصدر بموجبه قراراً بإنشاء المدينة الرياضية بدبي تسهم في بناء الجيل الصاعد من أبناء الدولة يستطيع تقديم خدمات أفضل للوطن وإرساء القواعد المتينة للمستقبل المنشود.

جاء هذا الأمر قبل نهائي الكأس الأول لكرة القدم الذي أقيم تحت رعايته قبل يوم واحد من انطلاقة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وجاء هذا القرار 11 أبريل 1975 ‏وسبق هذا البيان التاريخي قبل أول نهائي كأس على مستوى الدولة احتفاء وتعبيراً وتثميناً لمكانة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أثلجت نفوسنا بالبهجة بأن يرى جيل اليوم بتقدير القيادة للحركة الرياضية فقد كانت هي البداية الحقيقية للنهوض برياضتنا من أجل إعداد النشء ليكون مواطناً صالحاً يدرك واجبه تجاه وطنه وأمته، فقد لقي القرار الترحاب من كافة أفراد‏ الأسرة الرياضية في الدولة عامة وليست لأندية دبي، ومن منطلق رؤية راشد الحكيمة على أهمية دور قطاع الشباب والرياضة ومن هذا المنطلق كانت له نظرة ثاقبة ونظرة تاريخية ذات بعد استراتيجي تجاه أبناء الوطن، فقد أثمر البيان الذي كان بمثابة الولادة الحقيقية لبناء دبي الحديثة، حيث أسهمت هذه المكرمة الغالية في التغيير من أجل تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وجاءت البشرى قبل أول نهائي رسمي على كأس الرئيس ‏وقد تذكرت هذه المناسبة الغالية العزيزة علينا ونحن نشاهد مباراة الأمس التي جمعت القطبين الكبيرين، لهذا وجدنا بتذكير جيل اليوم على أهمية هذه البطولة الغالية ومكانتها الرفيعة، حيث أولت القيادة السياسية لإقامة مثل هذه البطولات التي تجمع شباب الوطن من أجل المنافسة الشريفة فيما بينهم على نهائي الكأس الأغلى. ‏

أكتب الزاوية صباحاً بوقت مبكر لا أعلم نتيجة المباراة نهنئ من حصل على أغلى عيدية واستلم الكأس الغالية التي تحمل ‏اسم القائد الغالي وزعيم الوطن خليفة بن زايد، حفظه الله