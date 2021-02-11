مبروك للوطن، قيادة وحكومة وشعباً، فقد وصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، حيث حملت دولتنا أحلام ملايين العرب والمسلمين، وأصبحت أول دولة عربية، وخامس دولة في العالم، تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، إنه إعجاز علمي كبير، فالتهنئة للأمة جمعاء، لتحقيق أبناء زايد إنجاز الوصول، ونجاح المهمة التاريخية، فقد انتهت فترة الشهور الطويلة بنجاح مبهر، فهي إنجاز عالمي، يفتخر به أبناء الأمة العربية والإسلامية، وقد وصلنا المريخ، ودخلنا التاريخ، إنها فرحة لا توصف لأبناء الوطن، فهم دائماً عنوان التقدم والرقي والاحترام، حيث نجده أينما ذهبنا، فعندما يعرفون أنك من وجهة بلاد زايد، الكل يرحب، ويسعد بك، لأن ما حققته الدولة، تأكيد على اهتمام قادة على صنع المستحيل، فما حدث من إنجاز، سيظل محفوراً بتاريخ من ذهب، فهو مدعاة للفخر، كما قال قادتنا، حفظهم الله، الذين تابعوا الحدث لحظة بلحظة، في حدث تاريخي لن ينساه العالم، بأن نقارع وننافس الدول الكبرى، ونصل إلى المريخ، إنها لحظات نعيشها على أرض الواقع، فقد بدأت احتفالاتنا من الآن، ونحن ندخل خمسينية الدولة، نحقق حلم زايد، القائد المؤسس، فالجهود المخلصة وراء هذا العمل الكبير، الذي يبرهن على حرص الدولة وقيادتها، على إدخال أبنائها في مثل هذا المجال، وكما أكد قادتنا، أن الوطن يسعى للاستثمار في صناعة الرجال، واليوم، أبناء الوطن كانوا محل الثقة والتقدير، فالاستثمار فيهم مكسب ومرتكز أساسي في التنمية والبناء والازدهار والتفوق، فقد عشنا لحظات، تجمعنا حول الشاشة، نتابع مع العالم وصول أبناء الإمارات إلى كوكب المريخ، ونحمد الله أن دولتنا تؤدي أدواراً وأعمالاً إنسانية كبيرة، في دعم الدول الشقيقة والصديقة، في ظل جائحة «كورونا»، ومع ذلك، التزمت بتحقيق النصر، سيكون منجزاً حضارياً، فهي فرحة لا توصف، وحفظ الله الوطن.

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