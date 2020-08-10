نود لكم سلامتكم !

نسمع ونقرأ عن البروتوكول الصحي للأندية قبل عودة النشاط الرسمي، بعد أن عادت التدريبات للفرق قبل انطلاقة الموسم في منتصف الشهر المقبل في أجواء صحية مناسبة، ولكن مع وباء «كورونا»، الذي سبب الكثير من الإشكاليات والمتاعب، وعرقل خطط العمل والسير بالصورة، التي تتبناها الأندية فلا بد أن نكشف حقيقة دراسة الوضع الصحي، فهل سيتم إجراء مسحات «كورونا» للاعبين قبل بدء مباريات الدوري الكروي، فحتى الآن لا يوجد أي معرفة لي من هذا الإجراء المتوقع لفحص اللاعبين قبل بدء المباريات، فلا بد أن تكون الأمور واضحة خصوصاً بعد إلغاء الدوري، وعدم تكملته وما نتج من تداعيات، فدراسة هذا الموقف الطارئ علينا جميعاً بالتنسيق مع الجهات الصحية، ولكن حتى الآن لم أقرأ عن هذا الأمر المهم جداً، ونريد توضيحاً للرأي العام، والأندية المشاركة في المسابقات.

وأدعو إلى توجيه تحذير وإرشادات بروتوكولية صحية لأندية الدوري بالإجراءات الاحترازية، ونفرض على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» عقوبات مغلظة، مع تخصيص لجنة معنية بهذا الجانب، تقوم بمتابعة الأندية الآن وقبل بدء المباريات، ومع فرض عقوبات على اللامبالين بضرورة التأكيد على تعافى أي لاعب قبل المشاركة في المباريات، أتصور أن العمل لن يكون سهلاً، بل أدعو إلى عقد ورش عمل وجولات، تقوم اللجان الطبية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لشرح كل هذه التفاصيل، ونحن- لله الحمد- بدأت مطاراتنا تستقبل المدربين واللاعبين الذين تعاقدنا معها، فنحن أفضل من غيرنا، فما زالت أجواء الكثير من الدول مغلقة ولم تفتح مطاراتها، وكما يعلم الجميع أن دورينا يضم عشرات الجنسيات، بعضهم قضى إجازته هنا، والبعض الآخر سافر ورجع ! ندعو لكم بالسلامة جميعاً.. والله من وراء القصد.