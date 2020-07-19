سحبت، أمس، قرعة منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 لمسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، على مسرح وزارة الصحة في دبي، في مبادرة جميلة، تبين مدى أهمية تعاون وتكاتف المؤسسات الوطنية، وتقديراً وتثميناً لدور رجال خط الدفاع الأول، الذين أسهموا في منع انتشار جائحة «كورونا»، ولعبوا دوراً كبيراً في حماية المجتمع.

الفكرة رائعة، وتستحق التوقف عندها، لأن رجال خط الدفاع الأول كانوا بمثابة الحماية لنا، حفظهم الله، فهم يستحقون منا كل الحب والتقدير، والشكر والثناء على أدوارهم الوطنية، وهي المرة الأولى، التي تُجرى فيها القرعة بمقر إحدى الوزارات، حيث جرت العادة أن تقام في الفنادق، ونصرف الآلاف، بينما هذه المرة مع زمن «كورونا» الوضع تغير بشكل أفضل بفكرة متميزة مقرونة في الوقت نفسه بتكريم الأبطال الحقيقيين، في بادرة تعكس حرص الرابطة على تكريم «الفريق»، الذي أدى أفضل مهمة في مواجهة جائحة «كورونا» طوال الفترة السابقة.

كما أن الوزارة والهيئات الصحية المختلفة بالدولة عليها مهمة كبيرة أخرى بعد عودة الحياة إلى ملاعبنا، حيث يوفرون كل الأجهزة وطواقم العمل من إجراء البروتوكولات الصحية، وهنا نشير إلى التقدير الكبير، الذي وجده معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، من القيادات، حيث منحه صاحب السمو حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، وما يسعدنا أيضاً أن معاليه، صار مسؤولاً أيضاً عن الملف الرياضي، فالمهمة الوطنية هي حماية وسلامة أفراد المجتمع، واليوم الدور على الرياضة، حيث تشهد حالة من الاستنفار القصوى داخل الأندية، بعد عودة النشاط الكروي فيها، وأمس، شهدنا قرعة دوري الخليج العربي، وتقسيم الفرق والمشاركة في دوري أبطال آسيا، وستقام المسابقة بحلة وشكل جديد، من أجل منحها مزيداً من الرعاية والاهتمام، وهي ترفع شعار «رد الجميل لرجال خط الدفاع الأول والصحة أولاً».. حفظكم الله.