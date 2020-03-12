قائمة التوافق!

اليوم، يعقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وستعتمد الأندية قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الرئيس الحادي عشر للاتحاد، والقائد الجديد للكرة الإماراتية، حيث يتولى ورفاقه بمجلس الإدارة، مهمة تعديل مسار المنظومة، والعودة إلى طريق الإنجازات، خلال فترة العمل لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويأتي اجتماع اليوم، عقب فترة انتقالية للاتحاد، استغرقت 6 أشهر، لأكبر الاتحادات الرياضية، الجهة المشرفة على اللعبة الشعبية الأولى، ونأمل من خلال جلسة اليوم فتح صفحة جديدة، بمزيد من التفاؤل في المرحلة المقبلة، مع مجموعة العمل الجديدة.

وقد لفت انتباهي، تصريح الرئيس الشاب، بأنه لن يبدأ من الصفر، واستناداً إلى القاعدة القوية لمسيرة الاتحاد الماضية، وهذا هو عين العقل، وأكد الشيخ راشد إكمال ما قدمة السابقون، في تقدير منه لجهد زملائه السابقين، الذين لم يكملوا مدتهم، وهذه هي سنّة الحياة، ورياضتنا تتمتع بالكفاءات والقدرات، وثقتنا كبيرة بالمجلس القادم، في الارتقاء والتطوير بكرة الإمارات، خاصة لما يتمتع به الأعضاء الذين فازوا بالثقة، في تجربة جديدة هي «القوائم»، التي تستطيع أن تلعب دوراً جيداً، في تقوية المجلس، ونرى أن الأسلوب الذي يتبعه الرئيس الذي ستقع عليه المسؤولية، في إعطاء الصلاحيات الكاملة للمجلس، أن يؤدي الجميع دوره على أكمل وجه، وهو ما يشجعهم على بذل أقصى الجهد.

ولا شك في أن انعقاد الجمعية العمومية الثانية لمسيرة الكرة الإماراتية- بحد ذاته- يُعد نجاحاً، بعد أن خسرنا الكثير من الوقت، وآن الأوان للعمل الجاد بهذه المؤسسة الرياضية المهمة، ومن هنا، نؤكد أهمية أن يجد المجلس كل الدعم من كل الجهات، بعد أن أصبحت للكرة مكانة خاصة، والمجلس لا يمكنه أن يؤدي دوره بنجاح، إلا إذا وجد التعاون الصادق.. والله من وراء القصد.