الحنين إلى الماضي يشدّني، واليوم موعد لقاءنا الدائم مع الزملاء الرياضيين القدامى، حيث أخذ على عاتقه، أخونا الرياضي والمحلل التلفزيوني لكرة القدم محمد الغراب، بأن يحيي هذه المبادرات الإنسانية، وتتحول جلساته إلى استعادة ذاكرة الزمن الجميل.

وفي جلسة اليوم، نلتقي مع نجوم فريق النادي الأهلي، أول فريق فاز ببطولة الدوري عام 74، وهي المسابقة الرسمية الثانية التي أقيمت على مستوى الدولة، الأهلي مثّله في تلك الفترة 12 لاعباً في صفوف منتخبنا، خلال بطولة كأس فلسطين بتونس عام 75، وبعدما قرر نادي النصر بعد خلاف مع اتحاد الكرة، سحب لاعبيه من المنتخب.

فالذاكرة، تتجدد في صحبة «الغراب»، ونحاول تقديم المعلومة، لعل جيلنا اليوم، يتعرف على ما بذله الرعيل الأول، في مرحلة تميزت بالجهد والبذل والإخلاص، والعمل المؤسسي والجماعي، ولم يكن تشكيل إدارات الأندية بالتعيين، كما هو الحال اليوم.

تأسس «النادي الأهلي» بهذا الاسم في سبتمبر 1970، نتيجة اندماج ناديي الوحدة والشباب، ثم انضمام نادي النجاح، إليهما بعد 4 سنوات، ولكن ترجع مسيرة النادي الأهلي، إلى سنوات طويلة قبل ذلك، من خلال بعض الفرق الصغيرة التي تشكّلت في منطقة ديرة مع بداية الخمسينيات.

وكانت تحمل المد العربي القومي، فعلى سبيل المثال، كانت هناك فرق، النهضة والشرق الأوسط والتعاون والاتحاد، ويُعتبر الأخير (جد) الأهلي الحالي، ولعب فيه الرعيل الأول، ممن مارسوا الكرة في الإمارات، وهذا الفريق كان نواة بعد ذلك لفريقي الوحدة والشباب، اللذيْن ظلا يتنافسان بقوة على الدروع والكؤوس في تلك المرحلة، وظلت بعض الفرق كالاتحاد، ولكن نظراً للحياة الاجتماعية البسيطة في تلك الحقبة الزمنية، تم الاكتفاء بفريقين، هما، الوحدة والشباب.

وكانت البداية المنظمة لإقامة مسابقة دوري في موسم 1974- 1975، وهو الموسم الذي شهد تتويج الأهلي بلقبه الأول، متغلباً على الفرق الخمسة الأخرى التي شاركت في هذه النسخة، وهي: الوصل والنصر من دبي، والشارقة وعمان والوحدة من رأس الخيمة، وأقيمت المسابقة بنظام الدوري من دورين، وانحصرت المنافسة في النهاية، بين الأهلي والشارقة.

وكان الحسم الأهلاوي بنتيجة 2-1، والتتويج الأول في المباراة التي جمعت الفريقين بدبي، وكان الأهلي يملك 16 نقطة والشارقة 12، ولم تؤثر خسارة الأهلي مباراته الأخيرة أمام النصر في حصوله على البطولة، علماً أنه أضاف إليها بطولة الكأس بعد أيام قليلة ليصبح أول فريق في تاريخ كرة الإمارات يجمع بين لقبي الدوري والكأس.. والله من وراء القصد.