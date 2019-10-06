المنتخب أهم!!

ـــ شهدت الجولة الثالثة من دوري المحترفين، قمة كروية، فنياً وجماهيرياً، تألق فيها الشارقة حامل اللقب، ووصيفه العين، وكانت مواجهة ساخنة، نادراً ما شاهدناها منذ فترة، تألق فيها البرازيلي ايجور، نجم الشارقة في تقديم أداء راقٍ، مع زملائه في مباراة، كشفت عن مدى قدرات هذا اللاعب الهائلة، وعلى حد وصف أحد كبار قادة الرياضة بالدولة السابقين، بأن ايجور في كفة، وبقية اللاعبين الأجانب في كفة أخرى!!، وهذه الكلمات تبين مدى الحالة الفنية والانضباطية، التي يتمتع بها نجم الشارقة، الذي صال وجال، في لقاء قمة الدوري حتى الآن، كما شهدت تلك الجولة، عدة تحولات كبيرة، منها تكرار ونجاح عجمان «البرتقالي»، في فرض نفسه، بقيادة المدرب العربي أيمن الرمادي الذي يعد من أفضل وأشهر المدربين المصريين، الذين قادوا فرقنا المحلية، فهذا الرجل برغم أنه لم يحصل على حقه الإعلامي، صار مدرباً ناجحاً بكل المقاييس، في قيادته لأكثر من خمسة فرق، في دوري الكبار، فقد أحسن توظيف لاعبيه حتى وهو ناقص العدد، أمام الوصل، وخرج منتصراً بهدف نظيف، وضعه في مركز متميز «الثالث» بلائحة الترتيب.

*واليوم، هو يوم المنتخب الوطني، الذي بدأ معسكره المغلق، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند، الأولى تقام على ستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة بمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بينما يغادر إلى بانكوك، فجر يوم الجمعة المقبل، حيث اللقاء الثاني مع تايلاند يوم 15الجاري، وهما مواجهتان، يجب أن نرفع فيهما شعار الفوز وليس غيره، لحسم صدارة الترتيب في مجموعتنا السابعة، والاقتراب أكثر من انتزاع بطاقة التأهل للدور الثالث والأخير من مشوار التصفيات، وقد دعا مدرب منتخبنا الهولندي مارفيك، 26 لاعباً، للتجمع، ولفت انتباهي الدعوة لمدربي الأندية المحترفة، لورشة عمل واجتماع فني تشاوري مع الجهاز الفني للمنتخب، عقب مباراتي أكتوبر، أمام إندونيسيا وتايلاند، وقبل تجمع نوفمبر المقبل، حيث يشهد استئناف مباريات التصفيات، وسيكون التركيز في الحوار المباشر، على احتياجات جهاز المنتخب من مدربي الأندية، فيما يتعلق باللاعبين المختارين للمنتخب، والاتفاق على آلية التواصل المستمر بين المنتخب والأندية، ونحن بحاجة ضرورية، لمثل هذه الخطوات، لأن منظومة العمل، بحاجة إلى تواصل مستمر، وهذه خطوة إيجابية نشجعها، ونطالب الجماهير التي لا تحتاج لدعوة، الوقوف خلف «الأبيض»، وهو أهم من الأندية !!..

والله من وراء القصد.