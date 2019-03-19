الإعلام بشكل عام، يرفع لواء المصداقية والشفافية في تنوير المجتمع، وعلى الإعلام الرياضي، كجزء مهم ومؤثر في المنظومة الإعلامية، أن يتحلى بهذه الصفات النبيلة، كونه يخاطب جميع الفئات العمرية، التي يمثل فيها الشباب النسبة الأكبر، ولأنه هو نصف الحاضر وكل المستقبل، وتزداد المكانة الإعلامية وتترسخ، عندما تتسق المهنية مع المصداقية، بعيداً عن المعلومات أو التحليلات غير الدقيقة، ورغم أن الساحة الرياضية تموج بالكثير من البرامج التي ترفع شعار الإثارة، إلا أن الشارع الرياضي يجيد التفريق بين الغث والسمين منها، ويأخذه ميله الفطري لمتابعة الإعلام الهادف، الذي يخدم المجتمع، كونه يحمل لواء التنوير في توجيه الرأي العام.

وخلال المشاركة في ملتقى الإعلام والتسامح بجامعة عجمان مؤخراً، أكد جميع المشاركين أن الإعلام أصبح عصب الأمم والشعوب، وعصرنا هو عصر الإعلام، وتقع عليه مسؤولية نشر وإشاعة أي فكرة أو ظاهرة جديدة في المجتمع، مثل مبادرة عام التسامح، التي تطبقها الدولة، مع نشر هذه الثقافة الطيبة، وهي مهمة الإعلام الرياضي، الذي احترف قبل الجميع، وأقصد هنا احتراف المهنة، وعليه الدور الريادي الأول لإعلامنا، حيث يُلقى على كاهله بالدرجة الأولى، توجيه وتثقيف كل من له علاقة بالرياضة، بكافة عناصره، من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافة المقروءة، والإسهام في الحركة الرياضية عموماً، لا سيما بعد أن أصبحت الرياضة ركنا أساسياً اجتماعياً وتنموياً، ومحوراً مهماً في حياة الشعوب، وهو واقع ملموس نعيشه في عالم اليوم، ولا يجوز أن يبقى الإعلام الرياضي منزوياً، بعيداً عن لعب دوره الأساسي والضروري في إنجاح المنافسات الرياضية، مثل ما يقدمه الآن في تغطيته المتميزة لفعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وهو أمر يستحق الإشادة، كون الحدث العالمي الكبير، يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، بفضل تقنيات الاتصال، ودورة أصحاب الهمم الحالية، حولت العاصمة إلى دورة أولمبية كبيرة.

والرياضة الآن، أصبحت وسيلة للتربية والتنمية والسلم، وتمثل رسالة متعددة الجوانب، وتقع علينا كإعلاميين، مسؤولية إيصال ما يكون مناسباً إلى الجماهير، لذلك أصبح لزاماً إطلاق عملية التثقيف الإعلامي، وتوسيع مدارك الإعلاميين ومعارفهم، وصقل معلوماتهم، من خلال إقامة الدورات التطويرية، كما شاهدنا في ملتقى جامعة عجمان للإعلام والتسامح، والرسالة ذهبت للمستهدفين الحقيقيين، وهم الطلبة، لا نريد أن يبقى الأمر اجتهاداً شخصياً، إننا نريد فكراً مؤسسياً، لمواكبة التطور الذي يحدث في كل المجالات الحياتية، ومنها الإعلام، لأنه المرآة العاكسة لتطور الشعوب، فلم يعد الإعلام الرياضي مجرد رسائل مرئية ومقروءة، يبث منها المنافسات الرياضية وما يجري في كواليسها، بل إنه تحول إلى شريك أساسي وضروري لإنجاح عمل الدول في المجال الرياضي.. والله من وراء القصد.