شكراً لمنتخبنا الوطني الذي يواصل عروضه القوية، فقد لمع لاعبونا في سماء البطولة وقدموا مستوى فنياً بمهارات عالية ووصل للهدف الذي كنا ننشده وبصراحة لم نكن نتوقعه، اليوم تبدأ جولة التحدي والمعركة الكروية الحقيقية، حيث يواجه منتخبنا نظيره القطري وسط إقبال كبير من الجماهير في «حالة نادرة»، حيث نفدت جميع التذاكر التي أعلن عنها مجلس أبوظبي في مبادرة جديدة لحث الجماهير على الوقوف خلف الأبيض، من أجل تحقيق الحلم الذي طال انتظاره نبحث عنه منذ 39 عاماً في تاريخ مشاركاتنا، لا نطلب من اللاعبين سوى أن يلعبوا وينشغلوا بالأداء والكرة طوال الـ90 دقيقة ويتركوا الأمور الأخرى خارج المستطيل الأخضر، فما قدمه منتخبنا في لقائه الأخير أمام أستراليا أصبح محل إعجاب وتقدير من كافة الأوساط، واليوم كلنا «فارس» في هذه الموقعة الكروية، ونقول للاعبينا إن الفرصة جاءت لنثبت أننا محل هذه الثقة، ونحقق الحلم الآسيوي، فالجميع ينتظر صافرة الحكم لمعرفة الفارس الثاني الذي سيلاقي اليابان في النهائي، وبكل صدق البطولة الحالية هي الأجمل والأفضل على مر تاريخها بشهادة جميع القيادات الرياضية التي تتابع البطولة.

حالة نادرة أن يكتب والد لاعب رسالة رقيقة وجميلة ومعبرة وبسيطة أوصلت المعنى لجميع اللاعبين، برغم أنه كتبها لابنه نجمنا الكبير «مبخوت» ويا حظ منتخبنا به، فقد قاد بلاده بتسجيل أروع الأهداف وهز الشباك بمنتهى الذكاء وأصبح هداف العرب في بطولات آسيا، حيث سجل تسعة أهداف متقدماً على نجمي العراق والكويت يونس محمود وجاسم هويدي، وبانتظار اليوم تألق جديد لعلي مبخوت ليقود منتخبنا مع زملائه للتأهل، وليواصل النجومية، فهذه المرة الرابعة الين نصل فيها إلى هذه المرحلة، واليوم في عهدة «زاكيروني» نحن متفائلون بالمنتخب، سيقف معه الآلاف من الجماهير، متمنياً أن نبتعد عن كل شيء ونركز فقط في المباراة، ونستمع إلى توجيهات المدرب الذكي، فهو رجل فني رائع يتمتع بقراءة جيدة وبشخصية قوية، وبفكر استراتيجي استطاع أن يقود منتخبنا بنجاح، وباقٍ خطوة ونحقق هدفنا!!.. والله من وراء القصد.