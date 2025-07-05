عودة العين

يعود فريق العين إلى المشهد الخليجي من جديد بعد أن تم اعتماده رسمياً للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة أبطال الخليج، للموسم الجديد المقررة في الفترة من سبتمبر 2025 حتى أبريل 2026، لتكون متزامنة مع منافسات الموسم الكروي الجديد، فالبطولة تستمر أشهراً وتلقى الدعم الكبير من الاتحاد الخليجي للعبة الذي خصص لها جوائز مالية قيّمة.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس، علماً بأن الفرق الأربعة الأولى تأهلت إلى مسابقات الاتحاد الآسيوي، وسبق للعين التتويج بلقب البطولة مرة واحدة في نسخة عام 2001، ومن المرتقب أن تُسهم مشاركة العين في زيادة زخم البطولة، نظراً لما يتمتع به الفريق من خبرة.

يهدف العين من مشاركته في البطولة إلى تحقيق نتائج مشرّفة والتتويج باللقب، بعد مشاركة لم تكن مرضية في مونديال الأندية، وتعد البطولة فرصة سانحة لعودة الزعيم إلى الألقاب بعد موسم غير موفق في المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

«الزعيم » قادر على التتويج بلقب البطولة الخليجية، فهو يضم عدداً كبيراً من النجوم المواطنين والمحترفين، والبطولة تمثل للزعيم تحدياً كروياً جديداً يؤكد من خلالها العين مكانته كونه أحد أعمدة الكرة الإماراتية.. ومن هنا ندعو «الزعيم» ليستعيد قوته الفنية، ويعود كما عرفناه لإعادة البسمة لجماهيره.. والله من وراء القصد‬.