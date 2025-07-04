شيء من التاريخ

والتي تألق فيها المغربي ياسين بونو حارس الهلال في مواجهة السيتي، ففي حديث مع الزميلة القبس الكويتية قال نجم الكرة الكويتية سعد الحوطي إن ما قام به بونو ذكّره بما قدمه حارس مرمى منتخب بلاده أحمد الطرابلسي في لقاء الأزرق مع الاتحاد السوفييتي في الدور الثاني من أولمبياد موسكو 1980.
واستذكر الحوطي في خلال حديثه المواجهة الودية التي خاضها الأزرق أيام عزه ومجده الكروي أمام مانشستر سيتي قبل 43 عاماً في مدينة طنجة المغربية وبالتحديد في يوم 18 مايو 1982 عندما لعب منتخب الكويت أمام «السيتي» في تحضيرات الأزرق لمونديال إسبانيا عام 1982.
حيث كان سيواجه منتخب إنجلترا في المجموعة وكان بحاجة للعب مع فرق بالأسلوب وطريقة اللعب نفسها، كما لعب أمام نوتينغهام فوريست في مرحلة التحضير لكأس العالم، وبالتأكيد «السيتي» الذي لعب في تلك المرحلة مختلف تماماً عن سيتي الآن وفاز الكويت بنتيجة 2 – 1.