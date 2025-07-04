شيء من التاريخ

نذكر شيئاً من التاريخ الكروي الخليجي بعد الانتصار الكبير الذي حققه الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4–3 في المباراة التي جمعتهما بدور الستة عشر في بطولة كأس العالم للأندية الجارية حالياً.

والتي تألق فيها المغربي ياسين بونو حارس الهلال في مواجهة السيتي، ففي حديث مع الزميلة القبس الكويتية قال نجم الكرة الكويتية سعد الحوطي إن ما قام به بونو ذكّره بما قدمه حارس مرمى منتخب بلاده أحمد الطرابلسي في لقاء الأزرق مع الاتحاد السوفييتي في الدور الثاني من أولمبياد موسكو 1980.

واستذكر الحوطي في خلال حديثه المواجهة الودية التي خاضها الأزرق أيام عزه ومجده الكروي أمام مانشستر سيتي قبل 43 عاماً في مدينة طنجة المغربية وبالتحديد في يوم 18 مايو 1982 عندما لعب منتخب الكويت أمام «السيتي» في تحضيرات الأزرق لمونديال إسبانيا عام 1982.

حيث كان سيواجه منتخب إنجلترا في المجموعة وكان بحاجة للعب مع فرق بالأسلوب وطريقة اللعب نفسها، كما لعب أمام نوتينغهام فوريست في مرحلة التحضير لكأس العالم، وبالتأكيد «السيتي» الذي لعب في تلك المرحلة مختلف تماماً عن سيتي الآن وفاز الكويت بنتيجة 2 – 1.

خسارة السيتي من الهلال لا شك أنها مؤلمة للنادي الإنجليزي، خصوصاً بعد أن كان مرشحاً وبقوة لنيل اللقب قياساً على نتائجه بدور المجموعات وانتصاره بخماسية على يوفنتوس.

السيتي سيعود أكثر قوة، فهو يلعب كرة حديثة وسريعة ويعتمد على أساليب وطرق تختلف عن الأسلوب الإنجليزي التقليدي، وهذا ما جعله أحد أقوى الفرق في العالم.. والله من وراء القصد.