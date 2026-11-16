تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية علاقة رياضية تاريخية راسخة، عنوانها التواصل والتعاون والمنافسة الأخوية، وهي علاقة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتؤكد عمق الروابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

تعود المواجهة الرسمية الأولى بين منتخبي الإمارات وسوريا إلى 12 يناير 1979، ضمن تصفيات كأس آسيا التي استضافتها أبوظبي، بإشراف المدرب الراحل حشمت مهاجراني، وانتهت بالتعادل السلبي، ليحجز المنتخبان معاً بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في الكويت عام 1980.

ومن الطرائف التاريخية أن المنتخبات الأربعة المشاركة في تلك التصفيات، وهي الإمارات وسوريا ولبنان والبحرين، سجلت هدفاً واحداً فقط، حمل توقيع نجمنا سالم خليفة، الذي توج هدافاً للتصفيات.

وغداً تتجدد المواجهة الودية بين منتخبنا الوطني وشقيقه السوري في مدينة العين، في ختام المعسكر الداخلي لـ «الأبيض»، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث تمثل المباراة فرصة للجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش لاختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

لم تقتصر العلاقة على مواجهات المنتخبات، فقد احتضنت الملاعب الإماراتية الأشقاء السوريين في مناسبات رياضية عدة، كما أسهم حكام سوريون بارزون، وفي مقدمتهم الشقيقان عدنان وفاروق بوظو، في إدارة مباريات مهمة ضمن مسابقاتنا المحلية. ولا ننسى مايو 1980، عندما شارك فريق الجيش السوري، الذي كان بمثابة المنتخب السوري، في مهرجان اعتزال نجمنا أحمد عيسى، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، في واحدة من المحطات التاريخية التي رسخت التواصل الرياضي بين البلدين.

شخصياً، أحتفظ بذكريات واعتزاز بهذه العلاقة، سواء خلال زيارتي إلى دمشق ضمن وفد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لتقييم أحد الفرق الرياضية، أو عندما كلفتني إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية بزيارة سوريا للاطلاع على استعدادات مدنها لتنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط، برفقة عدد من الزملاء الصحفيين العرب.

إنها ذكريات ومواقف لا تُنسى، تؤكد أن الرياضة كانت وستظل جسراً للمحبة والتقارب. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى مزيد من المبادرات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي تجمع البلدين، فالعلاقات الأصيلة لا تصنعها الكلمات وحدها، بل تثبتها المواقف والمبادرات. نحب سوريا قولاً وفعلاً، وستبقى المحبة عنواناً لعلاقتنا مع أهلها الطيبين.