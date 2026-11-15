التحكيم الإماراتي.. حضور يتجدد في المونديال

يمثل اللقاء الذي جمع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، بطاقم التحكيم الإماراتي الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2026، رسالة تقدير واهتمام بالكوادر الوطنية، ويعكس حرص قيادة اتحاد الكرة على دعم هذا القطاع المهم، الذي أصبح أحد الوجوه المشرفة للرياضة الإماراتية في المحافل الدولية.

ولعل أجمل ما في هذا اللقاء أنه لا يقتصر على تكريم مجموعة من الحكام بعد مشاركتهم المونديالية في المرات السبع الماضية، بل يؤكد أن الاتحاد ينظر إلى التحكيم باعتباره ركيزة أساسية في منظومة كرة القدم، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمنتخبات والأندية واللاعبين.

لقد اعتدنا على رؤية الحكم الإماراتي في البطولات الكبرى السابقة، وسبق أن قدمت الصافرة الإماراتية أسماء لامعة، في مقدمتها علي بوجسيم ومحمد عبدالله حسن كحكام للساحة، بالإضافة إلى المساعدين، الذين رسخوا حضور الحكم الإماراتي على الساحة العالمية، واليوم يتواصل هذا المشوار مع عمر آل علي ومحمد أحمد يوسف ومحمد عبيد خادم، إلى جانب محمد عبدالله حسن في مجال التحكيم والمحاضرات الدولية.

إن هذا الحضور المتجدد يؤكد أن التحكيم الإماراتي يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعله حاضراً في أكبر الاستحقاقات، وأن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل وتطوير وتأهيل مستمر.

ومن هنا تأتي أهمية مبادرة معالي الشيخ حمدان بن مبارك في لقاء الحكام والاحتفاء بإنجازهم، فهي رسالة معنوية مهمة لكل حكم إماراتي، وتشجيع لجيل جديد من أبناء الوطن للسير على خطى من سبقوهم.

فالنجاح الحقيقي لا يقاس بالمشاركة في المونديال وحدها، وإنما باستمرار صناعة الأجيال، والمحافظة على مكانة الصافرة الإماراتية، حتى تبقى حاضرة ومشرفة في أكبر المحافل الكروية، كما أن هذه المبادرة تعطي دافعاً قوياً للجيل الجديد للحكام لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة.