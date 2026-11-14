نهيان بن مبارك.. شخصية استثنائية

تابعت بسعادة واعتزاز الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووجدتني أعود بذاكرتي إلى سنوات الدراسة الجامعية، حين كنت أحد خريجي الدفعة الخامسة من هذه الجامعة الوطنية العريقة، التي تشرفت خلالها بأن يكون معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيساً أعلى للجامعة.

إنها لحظات تستحضر في النفس الكثير من الذكريات الجميلة، فقد كان سموه قريباً من الطلبة، حريصاً على دعمهم وتحفيزهم، وفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل أيضاً في الجوانب العملية والإعلامية والثقافية، إيماناً منه بأن بناء الإنسان لا يتوقف عند حدود الشهادة الجامعية، وإنما يمتد إلى اكتساب الخبرات وصناعة المستقبل.

واليوم، ونحن نحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيس جامعة الإمارات، نشعر بالفخر والاعتزاز بتكريم سموه بوشاح اليوبيل الذهبي، تقديراً لمسيرته الممتدة ثلاثين عاماً في رئاسة الجامعة، وما قدمه من جهود وإسهامات ساعدت على ترسيخ مكانة جامعة الإمارات العلمية والأكاديمية.

والحقيقة أن الشيخ نهيان بن مبارك شخصية تستحق كل التقدير، فهو رجل جمع بين العلم والثقافة والرياضة والتسامح، وترك بصمات واضحة في مختلف المجالات، بما يمتلكه من رؤية وانفتاح وحضور مميز وكاريزما إنسانية تجعل له مكانة خاصة في نفوس كل من عرفه وتعامل معه.

إن شهادتنا فيه ليست مجرد كلمات مجاملة، بل هي شهادة طالب سابق لمس أثر دعمه واهتمامه، وأحد أبناء هذه الجامعة الذين يعتزون بانتمائهم إليها.

شكراً نهيان بن مبارك، فقد كنت وما زلت نموذجاً للقيادة التي تؤمن بالإنسان، وتستثمر في العلم والمعرفة، وتترك أثراً طيباً في ذاكرة الأجيال. ومهما اختلفت مواقعنا اليوم، يبقى الوفاء لمن أسهموا في تشكيل بداياتنا واجباً واعتزازاً.