مرحلة جديدة لمنتخبنا.. بلا ضغوط

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراتيه الدوليتين المقبلتين أمام هندوراس وسوريا، اليوم و17 نوفمبر الجاري، بمعطيات مختلفة عن تلك التي كانت ضمن حسابات وخطط مدربنا الكرواتي زلاتكو قبل عشرة أيام، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الثالث من نوفمبر، تأجيل نهائيات كأس آسيا المقبلة إلى نهاية العام المقبل.

وبما أن المباراتين كانتا مدرجتين ضمن برنامج الإعداد المكثف للبطولة الآسيوية، فقد كان التخطيط لهما يقوم على الاستعانة بأفضل العناصر المتاحة، لكن قرار التأجيل غيّر من طبيعة المرحلة، لتصبح المباراتان جزءاً من برنامج إعداد طويل المدى للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.

وفي تقديري، فإن المرحلة الحالية تمنح الجهاز الفني فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراقه، وتجربة وجوه جديدة، ومنح الفرصة لعناصر شابة يمكن أن تشكل إضافة للمنتخب مستقبلاً، إلى جانب العمل على خفض معدل أعمار اللاعبين وتجديد الدماء تدريجياً.

من هنا، أرى أهمية المداورة بين اللاعبين في المباراتين المقبلتين، مع بقاء هدف الفوز حاضراً لتحسين موقع منتخبنا في التصنيف الدولي. كما أن بعض أصحاب الخبرة الذين قدموا مستويات مميزة وتألقوا في كأس الخليج الأخيرة، من الأفضل عدم إرهاقهم أو المجازفة بهم، خصوصاً أن أنديتهم مقبلة على مرحلة مهمة من المنافسات المحلية وتحتاج إلى جهودهم.

دعونا نستمتع بمواجهتي هندوراس وسوريا، ونشاهد مهارات لاعبينا بعيداً عن الضغوط والتوقعات المسبقة. فالمرحلة المقبلة تتطلب عملاً هادئاً ورؤية بعيدة المدى، ومنح المدرب واللاعبين الوقت الكافي لبناء منتخب قادر على المنافسة.

ويبقى طموحنا أن نستثمر كل فرصة لتقديم أداء مميز، يجمع بين المتعة واللعب الجميل والتمثيل المشرف، ويسعد جماهيرنا الوفية التي تظل دائماً خلف «الأبيض».. والله من وراء القصد.