ابتعدوا عن الحساسيات.. فالرياضة تجمعنا

قبل ثلاثين عاماً، كنا نلتقي كصحافيين عرب في العاصمة المصرية القاهرة، وأتذكر جيداً الندوة الأولى للصحافة الرياضية العربية التي نظمتها رابطة النقاد الرياضيين المصريين، بمشاركة 17 دولة عربية، وبحضور نخبة من الإعلاميين، ومن بينهم الراحل حمدي النحاس، ملك المانشيتات، الذي كان صاحب بصمة مميزة في صياغة العناوين خلال دورات كأس الخليج العربي.

عُقدت الجلسة الافتتاحية بمقر جامعة الدول العربية، ثم انتقلت ورش العمل إلى قاعة عبدالخالق حسونة، في تجربة هدفت إلى تطوير الصحافة الرياضية وتعزيز دورها في التقريب بين الشعوب، والحد من الحساسيات الجماهيرية التي بدأت تتصاعد في الملاعب العربية.

وكانت التوصيات مهمة، وتقرر أن تكون الندوة سنوية، لكنها توقفت مع مرور الوقت، رغم أن الحاجة إليها اليوم أصبحت أكبر من أي وقت مضى، في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي المتشنج، وتحول بعض المنابر إلى ساحات لإثارة الخلافات بدلاً من احتواء الأزمات.

والمؤسف أن الحساسيات لم تكن بين الجماهير وحدها، بل امتدت إلى بعض المؤسسات الإعلامية والوفود المشاركة نفسها، حتى غابت التغطية الصحافية عن اجتماعات ناقشت واحدة من أهم القضايا الرياضية العربية. وكأننا كنا نبحث عن التقارب، بينما نصنع الخلاف بأيدينا!

إن ما نشهده اليوم من سجالات حول بعض القضايا الرياضية، ومنها قضية مدرب المنتخب المصري للكرة، يؤكد ضرورة التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن المبالغة والتجريح.

فالرياضة العربية أكبر من خلاف عابر، والإعلام مسؤول عن تهدئة النفوس لا تأجيجها. وعلينا أن نتذكر دائماً أن اختلاف الآراء لا يفسد المحبة، وأن نجاح الرياضة في أي بلد عربي هو مكسب لنا جميعاً. فلنبتعد عن الحساسيات، ولنجعل الرياضة جسراً للمحبة لا ساحة للخلاف.

والله من وراء القصد