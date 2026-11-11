زايد الخير.. اسمٌ توحّد عليه القلوب

تبقى كرة القدم لغة عالمية تجمع الشعوب، وتتجاوز حدود الجغرافيا والاختلافات، فهي اللعبة الأكثر انتشاراً وتأثيراً، والقادرة على إيصال الرسائل الإنسانية إلى أكثر من مليار متابع حول العالم.

وقد لفتت انتباهي المبادرة الجميلة التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع صندوق نهر الحياة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمنح الطفل العراقي زايد مصطفى الفهادي، شرف تنفيذ ركلة البداية في مباراة الشارقة وشباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مشهد إنساني انتهى بفوز الشارقة بهدفين، لكنه حمل رسالة أكبر من نتيجة المباراة.

والأجمل في الحكاية أن اسم الطفل «زايد» يحمل دلالة خاصة لدى أسرته وشعبه العراقي الشقيق. فعندما زرت بغداد، كان ضمن مستقبلي بعثة نادي النصر أحد أبناء العراق من بين المدربين السابقين الذين عملوا في الدولة هو المدرب عامر زايد، الذي عمل في أنديتنا نحو 12 عاماً مدرباً لحراس المرمى.

وقد أطلق اسم زايد على ابنه، حباً بالإمارات وتقديراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وصفها بأنها أحلى أيام حياته..

هنا تتجلى عظمة «زايد الخير»، فلم يكن اسمه حاضراً في الإمارات وحدها، بل أصبح رمزاً للمحبة والعطاء والوفاء في وجدان الشعوب العربية، من الخليج إلى المحيط. إنها محبة لا تصنعها الكلمات، بل المواقف والمآثر الإنسانية التي تركها القائد المؤسس.

وتعيدنا هذه المناسبة إلى عمق العلاقة الرياضية مع العراق، فمنذ كأس فلسطين عام 1973 في ليبيا، مروراً بمشاركات المنتخبات العسكرية، وصولاً إلى الملاعب الإماراتية، ظلت الكرة جسراً للتواصل، ولا ننسى الحكم العراقي الراحل صبحي أديب، الذي أدار في موسم 76 بين مباراة العين والشارقة في أبوظبي، وفي هذا العام فاز العين بأول بطولة لدوري أندية الدرجة الأولى.

حيث جرت على نظام المجموعتين وعودة لطاقم التحكيم العراقي فقد لحكم الساحة مهنة التحكيم في أسرته إلى ابنه لؤي ثم حفيده حالياً، وكان من أفضل حكام المنطقة عندما طلبنا حكماً من العراق أرسلوا لنا هذه الكفاءة العالية.

هكذا تبقى الرياضة أكثر من منافسة، ويبقى زايد اسماً يجمع القلوب، ويؤكد أن المحبة إرث لا تحدّه الحدود ولا يغيّره الزمن.