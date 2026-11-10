بصمات في مسيرة الوطن

إذا كانت بغداد قد فتحت أبواب جامعاتها لأبناء الإمارات في مرحلة مبكرة من تاريخنا، فإن أثر تلك التجربة تجاوز مقاعد الدراسة وشهادات التخرج، ليصبح جزءاً من مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها. فالعلاقة العلمية بين البلدين لم تكن عابرة، وإنما جسدت إيماناً مشتركاً بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق إلى المستقبل.

وفي استكمال للقائمة التوثيقية التي بدأنا نشرها، نورد مجموعة أخرى من أسماء أبناء الإمارات الذين درسوا في الجامعات العراقية، ومن بينهم:

عمر يوسف، هلال سعيد الزعابي، عبيد سالم الزعابي، عبدالله محمد رشيد، عبدالرحمن حسن، حسين خليف المزروع، حمد حارب الحبسي، عبيد محمد الكركي، عبدالله عبدالكريم الهرمودي، حصة المدفع، صفية سلطان المدفع، فتحية الخميري، سميرة قرقاش، حسنية قرقاش، محمد سعيد بلال، عبدالوهاب النجار، عبدالعال النجار، علي قاسم، عبدالله شعبان، عبدالعزيز المليحي، راشد كليب، عبيد الناصري، علي جاسم، سالم الغبي، عبيد طويرش، عمر عبداللطيف الزرعوني، عبدالله النجار، محمد سالم المزروعي، محمد عبدالعزيز السويدي، تركي المدفع، خالد الخاجة، أحمد غانم المطيوعي، محمد سالم المليحي، سيف خلفان بن سبت، سعيد السويدي، أحمد حارب الرميثي، عبيد الروم وناصر العبودي، ياسر أميري، سلطان المقرب.

كما شملت البعثات التعليمية عدداً من الطلبة العسكريين الذين تلقوا تعليمهم وتأهيلهم في العراق، ومنهم: إبراهيم البغام، سيف فارس المزروعي، سلطان بن حميد بن عمران، عبدالله الخربيج، جمعة مبارك.

جامعة البصرة: وامتدت رحلة الدراسة الإماراتية إلى جامعات عراقية أخرى، ومن الأسماء التي توصلنا إليها ممن درسوا في جامعة البصرة: عبدالرحمن عبدالله السعيدي.

إن نشر هذه الأسماء يمثل بداية لعمل توثيقي نأمل أن تتسع دائرته، فهناك أسماء أخرى لم نتمكن حتى الآن من الوصول إليها، وقد تكون لدى أصحابها وأسرهم وثائق وصور وذكريات تستحق أن تضاف إلى هذه الذاكرة الوطنية.

والشكر موصول لكل من أسهم في تزويدنا بهذه المعلومات والأسماء، خاصة سعادة السفير إسماعيل عبيد الذي تعرفت عليه خلال منافسات كأس الخليج السابعة بمسقط عام 84.

ونعتذر إذا نسيت أحد الأسماء، التي نضعها أمام الأجيال الجديدة تقديراً لرجال ونساء حملوا العلم من الجامعات العراقية، وعادوا ليسهموا في خدمة وطنهم. إن بغداد والبصرة ليستا مجرد محطتين للدراسة في ذاكرة الإمارات، بل هما جزء من حكاية وطن، ومن تاريخ علاقات أخوية نعتز بها.

فالعراق الذي احتضن أبناءنا علمياً وثقافياً يستحق أن نحفظ له هذا الجميل، وأن تبقى هذه الصفحات شاهدة على أن المحبة بين الإمارات والعراق كانت دائماً أعمق من المسافات، وأبقى من الزمن.

وهذه دعوة مفتوحة للخريجين وأسرهم لتزويدنا بالصور والشهادات والوثائق، حتى تتحول هذه المبادرة إلى سجل تاريخي متكامل، فلا أخفيكم بدأت فكرة كتاب جديد تراودني عن كأس الخليج المقبلة لكرة القدم بعد عامين في بغداد.. والله من وراء القصد.