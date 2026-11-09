ذاكرة المحبة

لم تكن العلاقة بين دولتي الإمارات والعراق وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى عقود من التواصل والمحبة والتعاون، ومن أبرز صفحاتها التاريخية الدور الذي أدته الجامعات العراقية في احتضان أبناء الإمارات، الذين قصدوا بغداد طلباً للعلم والمعرفة، قبل قيام الاتحاد وبعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد زيارتي الأولى لبغداد، عاصمة الرشيد، التي لم تتجاوز 48 ساعة، وجدت نفسي أمام مدينة تختزن حضارة عريقة وثقافة متجذرة، وأهلاً عُرفوا بطيبتهم وتقديرهم للعلم والمعرفة، وكانت تلك الزيارة دافعاً للبحث في صفحة مهمة من تاريخنا الوطني، تتمثل في أسماء أبناء الإمارات الذين أكملوا دراساتهم الجامعية في العراق، وأسهموا بعد عودتهم في خدمة وطنهم وتولي مسؤوليات علمية ووظيفية رفيعة.

من هنا جاءت هذه المحاولة التوثيقية، تزامناً مع احتفالية «الإمارات تحب العراق» في نسختها الثانية، وفاءً لبلد احتضن أبناءنا، وفتح لهم أبواب جامعاته وكلياته وقد حصل بعض الطلبة على بعثات دراسية من قطر والكويت، فيما كان العدد الأكبر منهم ضمن بعثات دائرة المعارف في أبوظبي، ثم وزارة التربية والتعليم.

تضم القائمة الأولى عدداً من الأسماء التي نعتز بها، ممن شكّلوا جزءاً من مسيرة التعليم وبناء مؤسسات الدولة وكثير منهم من تولى رئاسة الأندية والاتحادات الرياضية وبعضهم لاعبون في مختلف الرياضات الأخرى، ونذكر الأسماء حسب ما توفر لدي هم: سيف سعيد غباش، عبدالله بوخاطر، علي خليفة المري، خلفان محمد الرومي، سعيد محمد الغيث، مانع سعيد العتيبة، محمد الحبروش، عبدالله حميد المزروعي، أحمد ميرزا المدني، عبدالرحمن علي الجروان، أحمد بوحسين، عوض أحمد الحاج، عبدالعزيز سيف المدفع، سعيد علي الجروان، عبدالله حميد عمران، يعقوب محمد السركال، ناصر أحمد النعيمي، رحمة بن ناصر العويس، يوسف عبداللطيف السركال، هاشم السيد الموسوي، راشد بن إبراهيم، أحمد إبراهيم الخرجي، عبدالرحمن سعيد غانم، عتيق عبدالرحمن، مهدي الحواي، جعفر الفردان، عمر بامطرف، إسماعيل عبيد يوسف، عبدالله أحمد الكوك، أحمد حيي بوشليبي، محمد الكشواني إن هذه الأسماء ليست مجرد قائمة لخريجين، بل تمثل ذاكرة مرحلة من مراحل بناء الإنسان الإماراتي، وتؤكد أن العلم كان جسراً متيناً يربط بين البلدين، وأن ما قدمه العراق لأبناء الإمارات يستحق الوفاء والتوثيق.

وغداً نواصل نشر بقية الأسماء، لنستكمل معاً هذه الصفحة المضيئة من تاريخ التعليم والعلاقات الإماراتية العراقية. ‏