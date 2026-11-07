ذاكرة الخليج الكروية

ليست كأس الخليج لقدامى اللاعبين مجرد بطولة كروية تجمع نجوم الأمس، بل هي مشروع رياضي وإنساني يحمل بين تفاصيله ذاكرة أجيال صنعت أجمل صفحات الكرة الخليجية، وأعادت إلى الملاعب أسماءً لا تزال محفورة في وجدان الجماهير.

لقد استحقت قطر الإشادة والتقدير على استضافتها النسخة الثانية من البطولة، وما قدمته من تنظيم متميز وأجواء أعادتنا إلى زمن الكرة الجميلة، حين كانت العلاقات الأخوية والمنافسة الشريفة عنواناً للقاءات الخليجية، كما أن الدور القطري لم يقتصر على الاستضافة، بل جسّد قدرة الرياضة على جمع أبناء المنطقة في مناسبة تستحضر الوفاء لمن صنعوا تاريخها.

أما التتويج العراقي باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على السعودية بركلات الترجيح، فهو إنجاز يستحق التهنئة، وبلا شك فاتحة خير لأبناء الرافدين، الذين أكدوا أن العطاء لا تحدّه السنوات، وأن النجومية الحقيقية لا تسقط بالتقادم. كما أن استحواذ نجوم العراق على الجوائز الفردية يعكس قيمة المشاركة العراقية وحضورها المميز.

والأهم من النتائج والألقاب، نجاح الاتحاد الخليجي لكرة القدم في تحويل فكرة البطولة إلى مشروع رياضي متجدد، تجاوز حدود المنافسة إلى صناعة إرث خليجي يستحق الاستمرار. فهؤلاء اللاعبون والإداريون والنجوم الذين أمتعونا في الملاعب يستحقون أن نحتفي بهم، وأن نحفظ أسماءهم وصورهم وإنجازاتهم للأجيال القادمة.

إن مثل هذه المبادرات تعيد الاعتبار لتاريخنا الرياضي، وتؤكد أن الماضي الجميل ليس مجرد ذكريات نستعيدها، بل قيمة وطنية وخليجية ينبغي أن نصونها بالتوثيق والوفاء والتقدير.

تحية لقطر على النجاح، ومبارك للعراق الكأس، والشكر للاتحاد الخليجي على مشروع جمع القلوب قبل أن يجمع الأبطال. فالأمم التي تحفظ تاريخ رياضييها، تحفظ جزءاً أصيلاً من التاريخ.