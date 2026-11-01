بغداد الأصالة

تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة علاقات تاريخية وأخوية راسخة، تمتد جذورها إلى روابط الأخوة العربية والمواقف المشتركة، وتعززها الرياضة بوصفها لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتقرب الشعوب، وتفتح آفاقاً أوسع للتواصل والتفاهم والمحبة وخلال رحلتي الأولى لبغداد مرافقاً لوفد نادي النصر خلال منافسات بطولة أندية الخليج والتي حقق فيها الأزرق فوزاً مهماً على الزوراء شعرت مدى حب العراقيين للإمارات.

وقد شكّلت الرياضة، على مدى عقود، إحدى المحطات المهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية العراقية، من خلال اللقاءات الكروية والمشاركات الخليجية والعربية، التي جمعت أندية البلدين ومنتخباتهما في منافسات اتسمت بالحماس والتنافس الشريف، وظلت ذكرياتها حاضرة في وجدان الجماهير والرياضيين.

ولكرة القدم خصوصية في هذه العلاقة، إذ أسهمت المواجهات التي جمعت المنتخبين الإماراتي والعراقي في صناعة لحظات كروية لا تُنسى، عكست تطور اللعبة في البلدين، وأكدت أن التنافس داخل المستطيل الأخضر لا يتعارض مع عمق الروابط الإنسانية والأخوية خارجه. فالفوز والخسارة جزء من طبيعة الرياضة، أما المحبة والاحترام فهما الرصيد الدائم الذي يبقى بعد صافرة النهاية.

كما أسهمت الزيارات المتبادلة بين الوفود الرياضية، والتعاون بين المؤسسات والأندية والاتحادات، في توطيد العلاقات، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من خبرات النجوم والإداريين والمدربين في البلدين.

واليوم، تكتسب هذه العلاقة أهمية إضافية في ظل الدور الذي تؤديه الرياضة في تعزيز التقارب العربي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وبناء جسور التواصل بين الشعوب. وتمثل المبادرات التي تحتفي بالعلاقات الإماراتية العراقية فرصة لاستحضار التاريخ المشترك، وتجديد العهد على استمرار التعاون في مختلف المجالات الرياضية.

إن العلاقة الرياضية بين البلدين ليست مجرد مباريات ونتائج وبطولات، بل حكاية أخوة ومحبة وذكريات مشتركة، صنعها رجال الملاعب والإداريون والجماهير عبر سنوات طويلة.

ومن هنا، فإن المحافظة على هذا الإرث وتطويره مسؤولية مشتركة، تتطلب مزيداً من المبادرات واللقاءات والبرامج التي تمنح الرياضة دورها الحقيقي في جمع الأشقاء.

الإمارات والعراق.. شقيقان يجمعهما التاريخ، وتقرّبهما الرياضة، وتوحدهما المحبة ولهذا نظمت الدولة يوماً وفعالية بعنوان الإمارات تحب العراق وأكملنا الفرحة بنقل التجربة إلى بلاد الرافدين.