نجاحات تليق برجل الإنجازات

تهنئة مستحقة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمناسبة فوزها بجائزة دبي للأفعال عن فئة المؤسسات الحكومية، تقديراً لنتائجها الملموسة في تسريع الخدمات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، وترسيخ فلسفة «دبي للأفعال» ثقافة مؤسسية ونهجاً عملياً.

وهذه المؤسسة الوطنية الكبرى يقودها المهندس مطر الطاير، الرجل الذي عرفناه رياضياً قبل أن نعرفه مسؤولاً وقائداً في ميادين العمل الحكومي، فقد مارس كرة القدم على شواطئ جميرا، مع فرق الفريج، قبل أن ينضم إلى نادي النصر، ويصبح أحد أبنائه الذين ارتبطوا بهذه القلعة الرياضية العريقة.

فقد شاهد وهو طفل المباراة التاريخية التي جمعت عميد الأندية النصر مع سانتوس البرازيلي في فبراير عام 1973، مواصلاً مسيرة عائلية ارتبط اسمها بدعم الرياضة، وفي مقدمتهم خاله الراحل حميد الطاير، أحد أبرز الداعمين لكرة القدم الإماراتية، والذي تولى رئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

وعندما نتحدث اليوم عن نجاحات هيئة الطرق والمواصلات، يحضر مطر الطاير بوصفه نموذجاً للعمل الدؤوب والطموح الذي لا يعرف المستحيل، ولا يتردد في دعم المبادرات والمشروعات التي تخدم الوطن وتواكب تطلعات دبي. فهو إداري يؤمن بأن الإنجاز الحقيقي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالتخطيط والعمل والمتابعة وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وامتدت مسيرته إلى المجال الرياضي، فتولى أمانة السر في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال عهد المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ورئاسة مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومدير مونديال الشباب عام 2003، إلى جانب إسهاماته المتعددة التي حظيت بالتقدير محلياً وقارياً ودولياً.

إن جائزة دبي للأفعال تعكس قيمة العمل المؤسسي، وتؤكد أن النجاح ثمرة جهود فريق متكامل تقوده رؤية واضحة. وكل التقدير لقيادتنا التي تحتفي بالمجتهدين والمخلصين في خدمة الوطن.

مبارك لمطر الطاير وفريق هيئة الطرق والمواصلات هذا الإنجاز المستحق، ودامت دبي مدينة الإنجازات والريادة. ونقولها بكل المحبة: مبروك يا بو حميد.