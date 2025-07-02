استطاع الهلال السعودي تخطي عقبة نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 4 - 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، خطف الهلال هدف التأهل لربع النهائي ليقف مانشستر سيتي أمام قصيدة الهلال بعنوان «مذهلة يا زعيم العرب»، فقد فجر الهلال أكبر مفاجأة في البطولة وعزز خزائنه بمكاسب مالية قياسية ليصل مجموع الجوائز المالية التي حصدها حتى الآن إلى أكثر من 33.5 مليوناً، الزعيم العالمي قدم أداءً مذهلاً في البطولة، فجاء الإنصاف من أعلى سلطة كروية في العالم لهذا البطل الذي حمل على عاتقه ومنذ سنوات طويلة مهمة تشريف الكرة السعودية وجذب الانتباه لها، حيث قال إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حديث تاريخي أعطى فيه الفريق ما يستحقه ووضعه ضمن أندية الصف الأول عالمياً وزعيماً للعرب، فما قدمه أكثر من مجرد أداء جيد، إنه استعراض حقيقي للقوة والانضباطية والتكامل الذي يليق بأندية الصف الأول عالمياً، إطلاق إنفانتينو على الهلال لقب زعيم العرب ليس مجاملة بل استناداً إلى ما رآه رئيس «فيفا» على أرض الملعب والواقع، فالفريق الشقيق لم يذهب للسياحة والمشاركة بل ليقدم أداءً وعرضاً وينافس، لعب أمام الفرق الكبرى بثقة وفرض أسلوبه وكان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة.. هذا يكشف عن شخصية فريق واثق من نفسه يظهر كقوة عربية قادرة على منافسة كبار أوروبا وأمريكا الجنوبية،، ليبدع ويفرح قلوب محبيه في كل مكان، معتمداً على الثقة والاحترافية والتخطيط..

والله من وراء القصد