الرياضة تنتصر!

الرياضة رسالة إنسانية سامية تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، فقد نجحت عبر تاريخها في تحقيق ما عجزت عنه السياسة أحياناً، وأسهمت في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الدول، بل وكانت في محطات عدة وسيلة لنشر السلام وتخفيف حدة الخلافات.

ومن هنا، تحرص الدول على الاستثمار في الرياضة والشباب، إدراكاً لدورها في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التسامح والانتماء والتعايش. فالرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر استقراراً.

ورغم أن السياسة والرياضة تتقاطعان في كثير من المناسبات، فإن الميدان الرياضي غالباً ما ينجح في تجاوز الحساسيات السياسية، ويثبت أن لغة المنافسة الشريفة أقوى من الخلافات، وأن الرياضة قادرة على توحيد الشعوب تحت راية الاحترام المتبادل.

ومن هذا المنطلق، جاءت ردود الفعل الرافضة لمحاولة تحويل بطولة كأس العالم إلى مشروع استثماري بحت، عبر مقترح إنشاء شركة تتولى إدارة حقوق البطولة، لتؤكد أن كرة القدم ليست سلعة تباع وتشترى، ولا مجرد أرقام في دفاتر المال، بل هي إرث إنساني وهوية جماهيرية صنعتها الأجيال، وتستحق أن تبقى بعيدة عن منطق التجارة المفرطة.

لقد أثبتت المواقف الموحدة للاتحادات القارية والوطنية أن مصلحة اللعبة فوق أي اعتبارات مالية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى التراجع عن المقترح، في انتصار جديد لقيم الرياضة وحماية هويتها.

واليوم، ومع تزايد التصريحات والمواقف السياسية المرتبطة بكرة القدم بعد كأس العالم، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية الرياضة، لتبقى جسراً للتقارب بين الأمم، ورسالة سلام تجمع الشعوب، لا ساحة للصراعات والمصالح الضيقة.. والله من وراء القصد