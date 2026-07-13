الأرجنتين وإنجلترا... حين يتحول نصف النهائي إلى معركة تاريخية

لن تكون مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 مجرد مباراة لكرة القدم، بل ستكون فصلاً جديداً من واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ اللعبة، حيث تمتزج الجوانب الرياضية بالإرث التاريخي، وتلتقي مدرستان كرويتان صنعتا الكثير من أمجاد الساحرة المستديرة.

هذه المواجهة تتجاوز حدود القارات، إذ تمثل واحدة من أشرس المنافسات الدولية، بعدما شهدت عبر تاريخها لحظات لا تُنسى، أبرزها مباراة مونديال 1986، التي سجل فيها الأسطورة دييغو مارادونا هدفيه الشهيرين، أحدهما المعروف بـ«يد الله»، والآخر الذي اعتُبر من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم، لتبقى تلك المباراة حاضرة في ذاكرة جماهير المنتخبين حتى اليوم، وهي المباراة الشهيرة، التي أدارها الحكم التونسي الشهير علي بن ناصر.

وتجدد الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، موعدها مع التاريخ بعدما حجزت بطاقة التأهل إلى نصف النهائي إثر فوزها المستحق على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدة أنها لا تزال أحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب، بفضل ما تمتلكه من جودة فنية، وانسجام تكتيكي، وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة.

في المقابل أثبت المنتخب الإنجليزي شخصيته القوية عندما قلب تأخره أمام النرويج إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، ليبلغ نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1966 و1990 و2018، ويطمح منتخب «الأسود الثلاثة» إلى استعادة أمجاد لقبه الوحيد، الذي حققه على أرضه قبل ستة عقود، مستنداً إلى مجموعة من النجوم، الذين يجمعون بين السرعة والقوة والانضباط التكتيكي.

وتحمل هذه القمة جميع مقومات الإثارة؛ فالأرجنتين تعتمد على المهارة والإبداع والقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، بينما ترتكز إنجلترا على الإيقاع السريع والقوة البدنية والتنظيم الجماعي، وهو ما يجعل الصدام بينهما مفتوحاً على كل الاحتمالات.

لذلك فإن مواجهة الأربعاء لن تكون مجرد مباراة على بطاقة التأهل إلى النهائي، بل ستكون معركة كروية عالمية، ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف، لأنها تجمع بين التاريخ والنجوم والطموح، وقد تكون بحق أقوى وأشرس مباريات المونديال.. والله من وراء القصد.