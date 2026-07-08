وداع يوجع المونديال!

أسدل كأس العالم الستار على واحدة من أكثر القصص تأثيراً في تاريخ البطولة، بخروج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لتنتهي رحلة مونديالية صنعت الكثير من الذكريات وأهدت الجماهير فصولاً من الإبداع والإصرار والعطاء.

لم يكن الوداع مجرد خسارة منتخب، بل كان وداعاً لأحد أعظم اللاعبين الذين مروا على ملاعب كرة القدم، بعدما ترك بصمة ستظل حاضرة في ذاكرة كل عاشق للمستديرة.

ورغم مرارة الإقصاء، فإن رونالدو غادر مرفوع الرأس، بعدما قدم خلال مشواره مثالاً حقيقياً في الالتزام والانضباط والاحترافية. لم يكن نجماً بأهدافه فقط، بل بقوة شخصيته، وإصراره على العطاء حتى اللحظة الأخيرة، وإيمانه بأن تمثيل بلادة مسؤولية تتجاوز حدود الفوز والخسارة.

في هذا المونديال، أثبت قائد البرتغال أن العمر مجرد رقم أمام الطموح والإرادة، فكان حاضراً داخل الملعب وخارجه، يساند زملاءه، ويوجههم بخبرته الطويلة، ويمنحهم الثقة في أصعب اللحظات، إنها صفات النجوم الكبار الذين تصنعهم المواقف قبل البطولات، ويكفي أن لديه من المواقف الإنسانية المشرفة ما لم يقم بها غيره من مشاهير الكرة.

لقد قدم رونالدو دروساً لا تنسى للأجيال الجديدة؛ درساً في العمل الدؤوب، وآخر في احترام المنافس، وثالثاً في كيفية تقبل الهزيمة بروح رياضية عالية، فالبطل الحقيقي ليس من يرفع الكؤوس فقط، بل من يترك إرثاً أخلاقياً وإنسانياً ومهنياً يبقى بعد اعتزاله.

سيغيب رونالدو عن النسخ المقبلة من كأس العالم، لكن حضوره سيظل حاضراً في كل حديث عن العمالقة.. فقد كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، وأصبح رمزاً للإصرار والتحدي وتحقيق المستحيل، بعدما حطم الأرقام القياسية وقاد منتخب البرتغال إلى العديد من الإنجازات التي ستظل خالدة.

هكذا يودع «الدون» المسرح العالمي، بينما تقف الجماهير احتراماً لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين. قد تنتهي المباريات، وقد تطوى صفحات البطولات، لكن الأساطير لا تغادر الذاكرة أبداً، لأنها تبقى حية بما قدمته من قيم، وما زرعته من إلهام، وما تركته من إرث سيظل يروي للأجيال قصة لاعب استثنائي اسمه كريستيانو رونالدو، فالمونديال اليوم حزين.. والله من وراء القصد