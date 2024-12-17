شهر الأعياد

يتميز شهر ديسمبر بالاحتفالات الوطنية لعدد من الدول المشاركة في العرس الخليجي بالكويت والذي أصبح على الأبواب، فقد احتفلنا في الإمارات في بداية الشهر بعيد الاتحاد، وأمس كان الأشقاء في مملكة البحرين يحتفلون بعيدهم الوطني، وبعد غد تحتفل قطر بعيدها الوطني، حيث تنظم حالياً واحدة من المناسبات الكروية العالمية «كأس القارات لمونديال الأندية»، ويصل اليوم إلى الدوحة نادي ريال مدريد النادي الملكي الأشهر عالمياً بعد أن كانت أمنيتنا أن يلعب مع الأهلي القاهري شيخ الأندية العربية ونادي القرن الأفريقي، لولا خسارته المفاجئة من الفريق المكسيكي صاحب الترتيب 16 في دوري بلاده، مما أثار غضب الأهلاوية و«زعل» جماهير النادي العريضة في الدوحة، وبعد أيام نحتفل بخليجي 26 في طقس بارد تشهده الكويت لأول مرة، يمنحك إحساساً كأنك في أوروبا، وهذا ما يساعد اللاعبين في بذل الجهد والعرق من أجل الفوز والوصول إلى منصات التتويج، وأيضاً لا ننسى في هذا الشهر إعلان «الفيفا» عن استضافة السعودية مونديال 2034.

إنها لحظات سارة مع ديسمبر الذي أصبح شهرنا المفضل، لأنه يحكي هذه القصص والروايات عن روابط الأخوة والقربى والمصير الواحد بين دولنا، والعلاقات التاريخية بين الأشقاء قديمة منذ أمد بعيد.

وشهرنا الجاري «ديسمبر» له مكانة كبيرة في ذاكرتنا وقلوبنا، حيث تتجه إليه الأنظار من جميع المستويات الرسمية والشعبية، إنها لحظات سارة للرياضة الخليجية التي أصبحت اليوم واحدة من أهم المحطات على أجندة الرياضة العالمية. والله من وراء القصد