العرس العالمي يعيد للصحافة الرياضية وهجها

مع دخول بطولة كأس العالم مراحلها الحاسمة، يعيش العالم حالة استثنائية لا تتكرر إلا كل أربع سنوات. فالمونديال لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح حدثاً إنسانياً وإعلامياً يجمع الشعوب، ويسرق الأضواء، ويؤجل ساعات النوم لملايين العشاق الذين يترقبون كل مباراة بشغف كبير.

ولعل كأس العالم كان، ولا يزال، المدرسة الأولى التي تعلّم منها كثيرون عشق الإعلام الرياضي. فمن خلاله تعرفنا إلى المذياع الذي نقل لنا نبض المباريات، ثم التلفزيون الذي قرّبنا من نجوم الكرة، فالصحافة الورقية التي وثّقت الإنجازات وصنعت الذكريات، وصولاً إلى الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنقل الحدث لحظة بلحظة إلى كل أنحاء العالم.

ويتزامن هذا الزخم العالمي مع الاحتفاء باليوم العالمي للصحافة الرياضية، وهي مناسبة نستذكر فيها الدور الكبير الذي يؤديه الإعلام الرياضي، بعدما تجاوز حدود نقل النتائج والأخبار، ليصبح شريكاً أساسياً في صناعة الوعي الرياضي، وتشكيل الرأي العام، وترسيخ القيم النبيلة التي تحملها الرياضة. ومع أجواء المونديال، استعادت الصحافة الورقية جزءاً من بريقها، وعادت التقارير والتحليلات والملفات الخاصة لتؤكد أن للكلمة المكتوبة مكانتها مهما تطورت وسائل الإعلام.

واليوم، ومع متابعة مئات الملايين لمنافسات كأس العالم، تتضاعف مسؤولية الإعلامي الرياضي. فكل عنوان، وكل تحليل، وكل تعليق عبر صحيفة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أو منصة رقمية، قد يترك أثراً في وعي الجماهير. ومن هنا، فإن المهنية والموضوعية واحترام المنافس تبقى ركائز الرسالة الإعلامية، بعيداً عن التعصب والإثارة غير المبررة.

فالرياضة وجدت لتقريب الشعوب، وغرس قيم التسامح والتنافس الشريف والعمل الجماعي، والإعلام الرياضي هو الجسر الذي ينقل هذه الرسالة إلى الجماهير. وكلما ارتقى الإعلام برسالته، ارتقت الرياضة معه، وتعززت الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

في هذا اليوم، نحتفل بعيدين؛ عيد الصحافة الرياضية، وعيد المونديال الذي يعيد إلينا ذكريات الطفولة، ويجدد شغفنا باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

تحية لكل إعلامي رياضي يحمل قلمه ومسؤوليته بشرف، ولكل من يكتب التاريخ من قلب الحدث، ليبقى المونديال مناسبة تجمع العالم، وتبقى الكلمة الصادقة هي الفوز الحقيقي الذي لا ينساه الزمن.. والله من وراء القصد